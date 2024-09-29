إحالة سائق للمحاكمة بتهمة دهس طفلة بالتجمع
أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة سائق متهم بدهس طفلة أسفل عجلات سيارته بالتجمع الخامس إلى محكمة الجنح.
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث دهس ووجود متوفاة بأحد شوارع التجمع.
على الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين وفاة طفلة عمرها 11 سنة بعدما دهستها سيارة سوزوكي، وتم نقل الجثمان لثلاجة أحد المستشفيات، وألقى رجال الشرطة القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم.
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