تمهيد الطرق وإزالة التعديات لتحقيق السيولة المرورية استعدادا للشتاء بالبحيرة

واصلت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة، برئاسة المهندسة كريمة عاشور، أعمال الصيانة المستمرة للطرق في عدة مراكز بنطاق المحافظة، وذلك من خلال مسح وتمهيد وتسوية الطرق وإزالة التعديات لتحقيق السيولة المرورية اللازمة،تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وفي إطار الاستعدادات المكثفة التى تقوم بها محافظة البحيرة لرفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات المرورية والبنية التحتية خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء بما يضمن سلامة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية في كافة أنحاء المحافظة.

تمهيد طريق النبيرة جعيف وتمهيد مدخل طريق المقابر بالنقراشي



وتضمنت تلك الجهود الأعمال بمركز إيتاي البارود مسح وتمهيد طريق النبيرة جعيف وتمهيد مدخل طريق المقابر بالنقراشي، والطريق الفرعي بالنقراشي التابعة لقرية النبيرة بالإضافة لصيانة طريق مصرف صرف النقراشي العمومي بقرية النبيرة وتمهيد طريق مصرف النقراشي حتى دقدوة وخمارة وجبارس وكذا تمهيد مدخل طريق المقابر ومدخل جبارس والسرية.

كما تم تمهيد وتسوية طريق النجيلة وجوانب الطريق وتسوية مدخل زاوية البحر وتمهيد طريق من فم أمين أغا قناطر بولين حتى مغنين على جسر طراد النيل بالاضافة لصيانة جسر طراد النيل وتمهيد طريق ترعة فرهاش وزبيدة وتسوية مدخل صوفان وطريق الطيرية، وتم تمهيد وتسوية مدخل قريتى محلة بشر والإصلاح.

تسوية مدخل عزبة العرب ومدخل قرية سنهور



شهد مركز كفر الدوار تمهيد وتسوية طريق زهرة، وبمركز أبو حمص تم تمهيد طريق بطورس 105 وطريق دير أمس وتسوية طريق جواد حسني وطريق جواد حسني - الجماميزى، وتم تسوية مدخل عزبة العرب ومدخل قرية سنهور وتمهيد مدخل سنطيس وصيانة طريق العقل، تم تمهيد الطريق من ترعة النوبارية إلى قرية نجيب محفوظ، وصولًا إلى قرية الشعراوي (طول الطريق 12 كيلومترًا) وتسوية طريق الكوم الأخضر.



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