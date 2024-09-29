الأحد 29 سبتمبر 2024
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التنمية المحلية: تنفيذ 213 ألف مشروع بإجمالى قروض 29 مليار جنيه

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، تقريرًا عن إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى شهر سبتمبر 2024 حيث ساهم في تمويل 213.5 ألف مشروع بقروض 29.3 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من مليون و444 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.

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مبادرة مشروعك 

وأكدت الدكتورة منال عوض، علي الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لتذليل أي عقبات تواجه الشباب وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض بهذا الملف والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، لافتة إلى اهتمام الوزارة دائمًا بالمشروعات الصغيرة وتعظيم دور الشباب في تنفيذ تلك المشروعات بإعتبارهم الأكثر نشاطًا وعددًا من كل فئات المجتمع وقوة إقتصادية هائلة ولابد للمجتمع أن يستغلها في التنمية الشاملة لكافة المجالات المختلفة لضمان النجاح والتقدم وتحقيق الرخاء الاقتصادي.

وأشارت وزير التنمية المحلية إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة كما تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالمشروعات الكبري، وتساهم أيضًا في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل، مشيرة إلى أنه يتم الاهتمام بتدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" بالمحافظات من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة  علي أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك الستة التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضًا المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

 

مشروعات متناهية الصغر

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن خطة العمل الحالية تستهدف زيادة في إجمالي تمويل وتنفيذ مشروعات حقيقية تخدم الأهالي في المحافظات، مشيرة إلى أنّ «مشروعك» يعمل حاليًا على تعزيز الارتقاء بالمهارات في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جميع أشكال الابتكار، واستغلال مواردهم وخلق "مستثمر صغير جديد"، وتمكين هذه المشروعات من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية، بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة، وتشجع المواطنين على الاقبال العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة، موجهه القائمين على "مشروعك" باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية  القائمين على برنامج «مشروعك» بتكثيف تنفيذ حملات التوعوية عن المشروع خاصة في القرى للتعريف بأهمية العمل الحر والإنتاج، وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، وتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض، وتوفير تدريب فني وإداري لهم، وقالت د.منال عوض إنّ الفترة المقبلة ستشهد تقديم كل الدعم لـ ( لمشروعك) للعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة التي حققها (مشروعك) في المحافظات مع زيادة التركيز على المناطق الأكثر احتياجا ومحافظات الصعيد.

وكشفت الدكتورة منال عوض أن محافظة المنيا احتلت المرتبة الأولى فى إجمالى عدد المشروعات التى تم تنفيذها منذ بدء المبادرة وحتى سبتمبر الحالى حيث بلغت المشروعات المنفذة حوالي 23,5 ألف مشروع بتكلفة تجاوزت 3 مليار جنيه وتم توفير أكثر من 159,2 ألف فرصة عمل، يليها محافظة سوهاج بحوالي 23 ألف مشروع بقروض حوالي 3,6 مليار جنيه وفرت 156,7 ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة بـ19 ألف مشروع بقروض 1.7 مليار جنيه وفرت حوالي 102,3 ألف فرصة عمل، ثم محافظة الدقهلية 17,2 ألف مشروع بقروض أكثر من 2 مليار جنيه وفرت أكثر من 106 ألف فرصة عمل، ثم محافظة الشرقية بـ16,8 ألف مشروع بقروض حوالي 2,7 مليار جنيه،وفرت بها 133,7 ألف فرصة عمل.

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الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المشروع القومي للتنمية المجتمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر جهاز تنمية المشروعات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منال عوض وزيرة التنمية المحلية

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