بمبلغ خيالي، بيع فيديو مدته 10 ثوان لموكب جون كينيدي قبل مقتله

بيعت في مزاد علني بمبلغ كبير مشاهد لموكب الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي تصوّر إسعافه إلى المستشفى على طريق دالاس السريع بعد تعرضه لإطلاق النار عام 1963.

بيع فيديو مدته 10 ثوان لموكب جون كينيدي قبل مقتله

ووفقا "للاسوشيتد برس" فقد بيعت هذه اللقطات في مزاد علني أقامته دار المزادات RR Auction مقابل 137.5 ألف دولار.

وتشير الوكالة إلى أن المزاد ينشر الفيديو بالكامل واكتفى بعرض صور للطريق السريع الذي كان موكب كينيدي يسرع عبره.

وأوضحت الوكالة أن هذه اللقطات التي تم تصويرها على شريط بحجم 8 ملم وتم بيعها لمشتري فضل البقاء مجهول الهوية كانت محفوظة لدى عائلة الرجل الذي صوره ديل كاربنتر الأب، منذ تصويره في 22 نوفمبر 1963.

ويظهر في الفيديو الذي تبلغ مدته حوالي 10 ثوانٍ وكيل الخدمة السرية الأمريكية كلينت هيل وهو يقف في وضعية مائلة فوق الرئيس وزوجته جاكلين، التي يظهر فستانها الوردي الشهير في اللقطات، وفقًا لما نقلته الوكالة.

وقال بوبي ليفينجستون، نائب الرئيس التنفيذي لدار المزادات، في بيان صحفي، إن الفيلم “يوفر إحساسًا غامرًا بالإلحاح والحسرة".

وقال حفيد كاربنتر، جيمس جيتس، إنه على الرغم من أنه كان معروفًا في عائلته أن جده كان لديه فيلم من ذلك اليوم، إلا أنه لم يتم الحديث عنه كثيرًا.

لذلك قال جيتس إنه عندما تم تسليم الفيلم، الذي تم تخزينه مع أفلام عائلية أخرى في صندوق حليب، إليه في النهاية، لم يكن متأكدًا بالضبط مما التقطه جده، الذي توفي عام 1991 عن عمر يناهز 77 عاما.

اغتيال جون كينيدي

بعد أن عرضه على جدار غرفة نومه في عام 2010 تقريبًا، أصيب جيتس بالذهول في البداية من اللقطات التي التقطت من شارع ليمون. ولكن بعد ذلك، ظهرت اللقطات من I-35 أمام عينيه. وقال: “كان ذلك صادما”.

وأصدرت دار المزادات صورًا ثابتة من جزء الفيلم الذي يظهر السباق أسفل I-35، لكنها لم تنشر مقطع فيديو لهذا الجزء علنا.

واغتيل جون كينيدي يوم 22 نوفمبر 1963 عن عمر ناهز 46 عاما، حينما أُطلق عليه الرصاص وهو مار في الشارع في سيارة مكشوفة رفقة زوجته جاكلين كينيدي في زيارة رسمية إلى مدينة دالاس بولاية تكساس.