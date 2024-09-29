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القومي للبحوث الفلكية: العالم يشهد كسوفًا شمسيًا في هذا الموعد

كسوف حلقى، فيتو
كسوف حلقى، فيتو

قال الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إنه وفقًا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي أن العالم سوف يشهد كسوفًا شمسيًا حلقيًا يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024م

بث مباشر، خسوف القمر الجزئي

10 صور ترصد ذروة خسوف القمر الجزئي من المعهد القومي للبحوث الفلكية

وتتفق ذروته مع اللحظة التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446هـ.  وسوف يكون هذا الكسوف مرئيًا في جنوب المحيط الهادي وتشيلي والأرجنتين وجنوب المحيط الأطلسي، بينما يكون جزئيًا في بعض أجزاء من أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية، في حين أنه لن يُرى في مصر ولا في المنطقة العربية.

مراحل الكسوف

وفيما يلي بيان بأوقات المراحل المهمة في هذا الكسوف:

بداية الكسوف الجزئي:  03:42:59 مساءً، وفقا للتوقيت العالمى، 06:42:59 مساءً  وفقا لتوقيت القاهرة

بداية الكسوف (أول نقطة ترى الكسوف):  04:50:38 مساءً وفقا للتوقيت العالمى، 07:50:38 مساءً وفقا لتوقيت القاهرة

ذروة الكسوف (يُرى حلقيًا): 06:45:04 مساءً، وفقا للتوقيت العالمى09:45:04 مساءً وفقا لتوقيت القاهرة

نهاية الكسوف (آخر نقطة ترى الكسوف): 08:35:15 مساءً وفقا للتوقيت العالمى 11:35:15 مساءً وفقا لتوقيت القاهرة

نهاية الكسوف الجزئي:  09:47:00 مساءً 2 أكتوبر 2024م  وفقا للتوقيت العالمى،3أكتوبر 00:47:00 صباحًا وفقا لتوقيت القاهرة 

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