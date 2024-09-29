غرفة شركات السياحة توضح أسباب ارتفاع أسعار برامج العمرة
أكد الدكتور إبراهيم هلال عضو الجمعية العمومية لـغرفة شركات السياحة، أن هناك عدة بنود تتحكم في أسعار برامج العمرة، وهي المسئولة عن ارتفاع أو انخفاض الأسعار.
أسباب ارتفاع وانخفاض أسعار برامج العمرة
وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ"فيتو"، أن الطيران يعد أول البنود الأساسية في تحديد أسعار برامج العمرة سواء في حالات السفر على خطوط مصر للطيران أو الخطوط السعودية.
تأثير رحلات الطيران على أسعار برامج العمرة
وأشار إلى أن خطوط السفر أيضا تتحكم في أسعار برامج العمرة خاصة أن السفر على خط القاهرة إلى جدة والعودة عبر مطار المدينة المنورة يعتبر الأعلى سعرا، فضلا عن وجود خدمات الإشراف الديني ومستوى فنادق الإقامة للمعتمرين سواء كانت فنادق مستوى 3 أو 4 أو 5 نجوم.
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