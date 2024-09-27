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تعرف على ضوابط رحلات العمرة للموسم الجديد (إنفوجراف)

موسم العمرة
موسم العمرة
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موسم العمرة، نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (منظومة لقياس جودة الخدمات.. ضوابط رحلات العمرة للموسم الجديد).

الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446

واعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446 هجرية، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها؛ حيث إنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بشركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة ضرورة الالتزام بكل بنود ضوابط موسم عمرة 1446هـ حتى لا تقع أي شركة تحت طائلة القانون وحفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين من المعتمرين والحفاظ أيضًا على حقوق ومصالح شركات السياحة معًا؛ لخروج موسم العمرة الجديد على أعلى مستوى.

كما أهابت الوزارة بعموم المواطنين عدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة؛ بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين خارج البلاد وحتى لا يتعرضوا للنصب من قبل السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية.

ويمكن للمعتمرين الاستفسار أو الإبلاغ عن أي شكاوى أو أي كيانات غير شرعية تقوم بتنظيم رحلات العمرة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، أو عبر الخط الساخن للوزارة رقم 19654، أو البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة وهو companies.tourism@mota.gov.eg.
 

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