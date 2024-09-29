الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تفاصيل حريق هائل في سوق جدة الدولي (صور)

سوق جدة الدولي، فيتو
سوق جدة الدولي، فيتو

اندلع صباح اليوم، حريق هائل في سوق جدة الدولي، حيث قامت فرق الدفاع المدني بمباشرة الحريق الذي لا يزال مستمرا منذ ساعات الصباح الأولى.

 حريق ضخم بسوق جدة الدولي 

ولم يتضح بعد أسباب الحريق والخسائر التي نجمت عنه، ويعتبر سوق جدة الدولي من أكبر الأسواق في المحافظة والتي يتجاوز عمرها أكثر من 50 عاما، ويعد صرحا ضخم ذو تصاميم كلاسيكية فريدة من نوعها من الخارج أما من الداخل فقد حظى بديكورات فخمة وسط شلالات ونوافير مائية رائعة الجمال أشبه ببحيرات صغيرة.

 

سوق تجاري يضم مائني محل 

ويشتمل على ما يقرب من مائتي محل تجاري يخدم رواد السوق، ويضم محلات لها تاريخ حافل في تجارة أشهر الماركات المحلية والعالمية، وفي الاوان الاخيري اصبح السوق يضم محلات الأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية.

الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام في مصريين، أسماء وتفاصيل

سفير مصر في السعودية يزور بعثة الزمالك قبل السوبر الإفريقي (صور)


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الداخلية السعودية السعودسة جدة حريق ضخم في جدة الدفاع المدني في جدة سوق جدة الدولي

مواد متعلقة

الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام في مصريين، أسماء وتفاصيل

عضو مجلس الزمالك يصل إلى السعودية استعدادا للسوبر الإفريقي

سعر جرام الذهب فى السعودية اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

البلشي: سفارة السعودية أنهت أزمة تأشيرات الصحفيين الرياضيين لتغطية مباراة السوبر الإفريقي

الأكثر قراءة

آبي أحمد في ورطة، خسائر الجيش الإثيوبي بالآلاف وقوات فانو تقترب من أديس أبابا

حقيقة وفاة مهاتير محمد في مسجده بماليزيا (صور)

السيسي للمصريين: انتبهوا.. الفترة الحالية والشهور الماضية شهدت كمًّا كبيرًا من الشائعات

10 رسائل وتحذيرات قوية من السيسي في حفل خريجي أكاديمية الشرطة 2024

السيسي يكشف خسائر قناة السويس نتيجة للأحداث الجارية

أول بيان من الجيش اللبناني بعد استشهاد حسن نصر الله

السيسي: المنطقة تمر بظروف صعبة ونحرص على توازن سياستنا

"قاد سيارة الهيئة"، محافظ الجيزة يتفقد جاهزية معدات "النظافة والتجميل" (صور)

منوعات

المزيد

معرض صيني يضم 400 قطعة أثرية منتشلة من البحر

العثور على فأس من العصر البرونزي بشمال غرب روسيا

روسيا بصدد تطوير دبابة روبوتية تستخدم الذكاء الاصطناعي

أصبحت مركز اهتمام ملايين المشجعين، شرطية تخطف الأنظار في مباراة كرة قدم بالدوري الكولومبي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28/9/2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أخطاء يجب تجنبها عند قياس ضغط الدم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا لا يوجد "الأكبر" ضمن أسماء الله الحسنى؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

الغفلة عن ذكر الله، أسبابها وطرق علاجها وآثارها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية