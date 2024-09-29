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"المهن التعليمية" تعلن صرف معاشات أكتوبر الأربعاء المقبل

نقابة المهن التعليمية
نقابة المهن التعليمية
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أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية عن صرف معاشات أكتوبر للأعضاء والورثة يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر.

 

وفي السطور التالية نوضح قانون نقابة المهن التعليمية، والذي وضع عدة جزاءات تأديبية تبدأ بالإنذار وتنتهي بشطب الاسم من النقابة حال مخالفة أحكام هذا القانون. 

في هذا الشأن، نصت المادة 15 من قانون نقابة المهن التعليمية على أن يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورًا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها، مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.

 

تشكيل الهيئة التأديبية للنقابة

وتشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين:
1- هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من أحد وكيلي النقابة رئيسا، ومن عضوين يختارهما مجلس إدارة النقابة من بين أعضائه، ويشترط أن يكون أحدهما من نوعية التعليم التي ينتمي إليها العضو المقدم للتأديب، ومن أحد نواب إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم.
2- هيئة تأديبية استئنافية تشكل من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوان يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة، فإذا لم يستعمل العضو حقه في الاختيار خلال 7 أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظر الاستئناف، اختار المجلس العضو الثاني.
 

 

العقوبات التأديبية

وطبقا لـ قانون نقابة المهن التعليمية فإن العقوبات التأديبية تأتي كالآتي:
1- التنبيه.
2- الإنذار.
3- اللوم.
4- الغرامة بحد أقصى مائة جنيه تدفع لخزينة النقابة.
5- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
6- شطب الاسم من جدول النقابة، وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة، هذا مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية إن كان لها محل. 
 

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النقابة العامة للمهن التعليمية نقابة المهن التعليمية معاشات أكتوبر

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