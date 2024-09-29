الأحد 29 سبتمبر 2024
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محافظات

انطلاق مسرح المواجهة والتجوال في الأقصر (صور)

أثناء الفعاليات
أثناء الفعاليات

شهد فرع ثقافة الأقصر إنطلاق فعاليات مسرح المواجهة والتجوال بقرى حياة كريمة ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة، وأنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

مبادرة بداية جديدة 

قدم العرض المسرحى "توته توته" على مسرح قصر ثقافة الأقصر لفرقة المواجهة والتجوال التابع للبيت الفنى للمسرح ضمن مبادرة "بداية" ويستمر العرض حتى يوم الخامس من أكتوبر بقرى ومراكز محافظة الأقصر.

أهداف المسرح 

يدور العرض حول التعرف على مجموعة من التنورين الذين أثرو فى الحياة الإجتماعية والثقافية فى مصر من محافظات الدلتا، العرض تأليف طارق عمار، مخرج منفذ أحمد ماهر، إخراج سعيد منسى.

وعلى هامش العرض المسرحى افتتح معرض فنون تشكيلية ومعرض أشغال يدوية وذلك بحضور كلا من  الدكتور أسامة عبد العزيز عميد كلية الحسابات والمعلومات، صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، المقدم شريف ممدوح، والنقيب أحمد عادل، والمقدم معتز أحمد من قطاع الأمن المركزي بالقرنة بالأقصر، والدكتورة رضا عطالله وكيل كلية آثار، د. قرشي عباس وكيل كلية الحسابات والمعلومات، والدكتور محمود وكيل شئون الطلاب بكلية الفنون الجميلة،و حسين النوبي مدير عام فرع ثقافه الأقصر، بجانب عدد غفير من طلاب كليات جامعة الأقصر ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة وعدد كبير من جنود قوات الأمن المركزي بالقرنة.

يشار إلى أنه يقدم العرض المسرحى "توته توته" بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين،  وبالتعاون مع البيت الفنى للمسرح.

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