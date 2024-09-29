الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يوجه بإزالة حالات بناء مخالف بمنطقة الأورمان بحي الهرم (صور)

حالات بناء مخالف
حالات بناء مخالف
ads

 قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بتوجيه حملة مكبرة لإزالة حالات بناء مخالف بمنطقة الأورمان بحي الهرم، وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة المستمرة لمكافحة البناء المخالف والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

شكاوى من المواطنين لوجود حالات بناء مخالف بشارع المستشار 

جاء ذلك بعد تلقي المحافظة شكاوى من المواطنين تفيد بوجود حالات بناء مخالف بعقار بشارع المستشار المتفرع من شارع مسجد التوحيد، وعلى الفور، تم تشكيل فريق عمل من حي الهرم لمعاينة الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة كافة الحالات المخالفة، مع التحفظ على كميات من مواد البناء المستخدمة والمعدات المستخدمة في أعمال البناء. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة على أهمية مواصلة الجهود لمكافحة البناء المخالف، حفاظًا على حقوق المواطنين وحماية المظهر الحضاري للمحافظة. كما شدد على ضرورة التعامل بحزم مع أي مخالفات للبناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ازالة حالات بناء مخالف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار عادل النجار محافظ الجيزة محافظة الجيزة محافظ الجيزة

مواد متعلقة

بشرى لأهالي الحوامدية، تسيير أتوبيسات نقل جماعي إلى جامعة القاهرة (صور)

أول صور لغلق الطريق الدائري الجنوبي أسفل محور عمرو بن العاص

وزيرة البيئة تبدأ المشاورات غير الرسمية حول تمويل المناخ

5 تكليفات جديدة من محافظ الجيزة لرئيس مركز أطفيح (صور)

التحويلات المرورية الجديدة بعد غلق الطريق الدائري من المنيب تجاه وصلة المريوطية

بدء غلق الطريق الدائري من المنيب باتجاه وصلة المريوطية لمدة شهر

البيئة تكثف جهودها لمكافحة تلوث الهواء وتنظم حملات توعية واسعة حول قش الأرز (صور)

وزيرة البيئة تشارك في اجتماع مجلس إدارة المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة

الأكثر قراءة

آبي أحمد في ورطة، خسائر الجيش الإثيوبي بالآلاف وقوات فانو تقترب من أديس أبابا

حقيقة وفاة مهاتير محمد في مسجده بماليزيا (صور)

السيسي للمصريين: انتبهوا.. الفترة الحالية والشهور الماضية شهدت كمًّا كبيرًا من الشائعات

10 رسائل وتحذيرات قوية من السيسي في حفل خريجي أكاديمية الشرطة 2024

السيسي يكشف خسائر قناة السويس نتيجة للأحداث الجارية

أول بيان من الجيش اللبناني بعد استشهاد حسن نصر الله

السيسي: المنطقة تمر بظروف صعبة ونحرص على توازن سياستنا

"قاد سيارة الهيئة"، محافظ الجيزة يتفقد جاهزية معدات "النظافة والتجميل" (صور)

منوعات

المزيد

معرض صيني يضم 400 قطعة أثرية منتشلة من البحر

العثور على فأس من العصر البرونزي بشمال غرب روسيا

روسيا بصدد تطوير دبابة روبوتية تستخدم الذكاء الاصطناعي

أصبحت مركز اهتمام ملايين المشجعين، شرطية تخطف الأنظار في مباراة كرة قدم بالدوري الكولومبي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28/9/2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أخطاء يجب تجنبها عند قياس ضغط الدم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا لا يوجد "الأكبر" ضمن أسماء الله الحسنى؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

الغفلة عن ذكر الله، أسبابها وطرق علاجها وآثارها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية