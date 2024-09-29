محافظ الجيزة يوجه بإزالة حالات بناء مخالف بمنطقة الأورمان بحي الهرم (صور)

قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بتوجيه حملة مكبرة لإزالة حالات بناء مخالف بمنطقة الأورمان بحي الهرم، وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة المستمرة لمكافحة البناء المخالف والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

شكاوى من المواطنين لوجود حالات بناء مخالف بشارع المستشار

جاء ذلك بعد تلقي المحافظة شكاوى من المواطنين تفيد بوجود حالات بناء مخالف بعقار بشارع المستشار المتفرع من شارع مسجد التوحيد، وعلى الفور، تم تشكيل فريق عمل من حي الهرم لمعاينة الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة كافة الحالات المخالفة، مع التحفظ على كميات من مواد البناء المستخدمة والمعدات المستخدمة في أعمال البناء. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة على أهمية مواصلة الجهود لمكافحة البناء المخالف، حفاظًا على حقوق المواطنين وحماية المظهر الحضاري للمحافظة. كما شدد على ضرورة التعامل بحزم مع أي مخالفات للبناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.