ضبط عنصر إجرامي بحوزته 3.5 كيلو حشيش وشابو ببندر الأقصر

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر من إلقاء القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته كمية متنوعة من المواد المخدرة.

سقوط تاجر مخدرات



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بضبط عنصر إجرامي شقي يدعى «ا.ح.م» يبلغ من العمر 45 عاما، بدون عمل، مقيم بناحية ابوالجود دائرة قسم شرطة الأقصر،وسبق اتهامه فى 14 قضية ما بين مخدرات وسلاح ومشاجرة واعتداء على موظف.

المواد المخدرة

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات نجح ضباط وحدة مباحث بندر الأقصر في ضبط العنصر الإجرامي، وبحوزته 3 كيلو حشيش، ونصف كيلو من الشابو المخدر، مبلغ مالي و2 موبايل.



وبمواجهة العنصر الإجرامي بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، المبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهواتف وسيلة الاتصال مع عملائه.



جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ