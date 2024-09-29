هيئة الدواء: رصدنا صيدليات تبيع الأدوية بالسوق السوداء

أكد الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة شنت حملات تفتيش علي السوق المصري منذ بداية يناير الماضي وحتي أغسطس بلغ عددها ٧٨ ألف حملة تفتيشية.

رئيس هيئة الدواء: ٨٦٠٠ مخالفة في الصيدليات

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية في تصريحات صحفية اليوم إلى أن حملات التفتيش كشفت عن ٨٦٠٠ مخالفة في الصيدليات والمخازن منها بيع الأدوية في السوق السوداء وهي ممارسات خاطئة وتم توقيع عقوبات قانونية علي الصيدليات المخالفة.

أوضح رئيس هيئة الدواء أن الدواء المصري نظرا لجودته وانخفاض ثمنه يتم تهريبه للخارج ليباع بأغلي الأسعار.

فيما أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية أنه بنهاية شهر أكتوبر القادم سوف تتوفر ٩٠% من الأدوية المتداولة في السوق متوفرة بالصيدليات.

هيئة الدواء توافق على ١٠٠٠ فاتورة استيرادية لمواد خام شهريا

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية في تصريحات صحفية أن هيئة الدواء توافق شهريا على ١٠٠٠ فاتورة استيرادية لمواد خام تدخل إلي الشركات والمصانع للإنتاج، موضحا أنه في شهري يونيو ويوليو الماضيين تمت الموافقة على أكثر من ٢٠٠٠ فاتورة استيرادية تمهيدا لتوفير كل الأدوية التي تعرضت لنقص الفترة الماضية

رئيس هيئة الدواء المصرية: تحسن في توفير الأدوية

وأكد أن سوق الدواء شهد انفراجة وتحسن في توفير الأصناف الدوائية، وتم ضخ ملايين العبوات من الدواء منذ أغسطس الماضي.

وكانت هيئة الدواء المصرية أطلقت مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، تهدف المبادرة إلى تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.

وتهدف المبادرة، بجانب التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية، إلى رفع مستوى الوعي العام حول مخاطر الأدوية منتهية الصلاحية، وتسليط الضوء على أهمية قيام المواطنين بالتحقق من تواريخ الصلاحية قبل الشراء، وتركز المبادرة أيضا على تحذير للمواطنين من شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة أو بأسعار تختلف عن السعر الجبري المقرر، حيث إن الأدوية منتهية الصلاحية لا تفقد فعاليتها فقط، بل قد تؤدي إلى تسمم أو تفاعلات دوائية خطيرة تعرض حياة للمستهلكين للخطر.