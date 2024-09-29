يارا قاسم تقع في غرام مصطفى شعبان بمسلسل حكيم باشا

تعاقدت الفنانة السورية يارا قاسم على المشاركة في بطولة مسلسل حكيم باشا الذى يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، ومن المقرر أن تظهر يارا خلال أحداث العمل بشخصية فتاة تحب حكيم الذى يلعب دوره مصطفى شعبان وتتقرب منه، لكنه يحب فتاة أخرى.

مسلسل حكيم باشا لمصطفى شعبان

جدير بالذكر أن مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، منذر رياحنة، محمد نجاتي، سلوى عثمان وآخرين وتدور الأحداث في إطار صعيدي.

وشارك مصطفى شعبان في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل المعلم، تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وشارك فيه كل من سهر الصايغ، هاجر أحمد، انتصار، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله محمود، سلوى خطاب، أحمد بدير، عزت زين وآخرين.