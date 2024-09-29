زحام على سحب كراسات حجز شقق «جنة» في المنصورة الجديدة (فيديو وصور)

رصدت “فيتو” تكدس وتزاحم المواطنين داخل جهاز المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية لسحب كراسات حجز وحدات سكنية في مدينة المنصورة الجديدة تقدر بـ 878 وحدة في «جنة».

بدء حجز شقق الإسكان في 8 مدن جديدة

وكان قد بدأ اليوم حجز شقق الإسكان في 8 مدن جديدة، إذ أعلن وزير الإسكان منذ أيام عن طرح 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تبدأ من 55 مترًا إلى 161 مترًا مربعًا.

أول طرح في 2024، لشقق الإسكان، بحسب ما كشف عنه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في بيان رسمي أصدرته وزارة الإسكان.

- الطرح عبارة عن 1645 وحدة سكنية.

- المساحات تبدأ من 55 مترًا إلى 161 مترًا مربعًا.

- أنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة.

- كراسة الشروط داخل أجهزة المدن المطروح بها الوحدات.

عدد الوحدات المتوفرة في المدن

- الوحدات متوفرة في العاشر من رمضان 255 وحدة سكنية، 6 أكتوبر 137 وحدة سكنية، مدينة المنصورة الجديدة 878 وحدة «جنة»، مدينة العبور بها 5 وحدات سكنية، الصالحية الجديدة تحتوي على 8 وحدات سكنية، ملوي الجديدة و240 وحدة «جنة»، برج العرب الجديدة 8 وحدات سكنية، مدينة رشيد الجديدة 114 وحدة سكنية.

- المساحات 63 مترا مربعا إلى 105 أمتار مربعة في العاشر من رمضان، 55 مترا مربعا و90 مترا في مدينة 6 أكتوبر، 100 متر مربع و150 مترا مربعا في مدينة المنصورة الجديدة، 75 مترا مربعا و104 أمتار مربعة في مدينة العبور، 65 مترا مربعا إلى 161 مترا مربعا في الصالحية الجديدة، 100 متر مربع و161 مترا مربعا في ملوي الجديدة، 79 مترا مربعا إلى 140 مترا مربعا في برج العرب، 90 مترا مربعا و93 مترا مربعا في مدينة رشيد الجديدة.