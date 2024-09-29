الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

زحام على سحب كراسات حجز شقق «جنة» في المنصورة الجديدة (فيديو وصور)

زحام على سحب كراسات
زحام على سحب كراسات لحجز وحدات سكنية بالمنصورة الجديدة، فيتو

رصدت “فيتو” تكدس وتزاحم المواطنين داخل جهاز المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية لسحب كراسات حجز وحدات سكنية في مدينة المنصورة الجديدة تقدر بـ 878 وحدة في «جنة».

بدء حجز شقق الإسكان في 8 مدن جديدة

وكان قد بدأ اليوم حجز شقق الإسكان في 8 مدن جديدة، إذ أعلن وزير الإسكان منذ أيام عن طرح 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تبدأ من 55 مترًا إلى 161 مترًا مربعًا.

أول طرح في 2024، لشقق الإسكان، بحسب ما كشف عنه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان  والمرافق والمجتمعات العمرانية في بيان رسمي أصدرته وزارة الإسكان.

 

- الطرح عبارة عن 1645 وحدة سكنية.

- المساحات تبدأ من 55 مترًا إلى 161 مترًا مربعًا.

-  أنظمة سداد ميسرة  للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة.

- كراسة الشروط داخل أجهزة المدن المطروح بها الوحدات.

عدد الوحدات المتوفرة في المدن 

- الوحدات متوفرة في العاشر من رمضان 255 وحدة سكنية، 6 أكتوبر 137 وحدة سكنية، مدينة المنصورة الجديدة 878 وحدة «جنة»، مدينة العبور بها 5 وحدات سكنية، الصالحية الجديدة تحتوي على 8 وحدات سكنية، ملوي الجديدة و240 وحدة «جنة»، برج العرب الجديدة 8 وحدات سكنية، مدينة رشيد الجديدة 114 وحدة سكنية.

- المساحات 63 مترا مربعا إلى 105 أمتار مربعة في العاشر من رمضان، 55 مترا مربعا و90 مترا في مدينة 6 أكتوبر، 100 متر مربع و150 مترا مربعا في مدينة المنصورة الجديدة، 75 مترا مربعا و104 أمتار مربعة في مدينة العبور، 65 مترا مربعا إلى 161 مترا مربعا في الصالحية الجديدة، 100 متر مربع و161 مترا مربعا في ملوي الجديدة، 79 مترا مربعا إلى 140 مترا مربعا في برج العرب، 90 مترا مربعا و93 مترا مربعا في مدينة رشيد الجديدة.

محافظ الدقهلية يوجه بدفع عدد كاف من سيارات السرفيس لتسهيل نقل طلاب الجامعة

محافظ الدقهلية يشهد تسليم وحدات مشروع تطوير عواصم المحافظات (فيديو وصور)

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الصالحية الجديدة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربينى المجتمعات العمرانية برج العرب الجديدة المنصورة الجديدة المنصورة تطوير عواصم المحافظات عواصم المحافظات محافظة الدقهلية وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مواد متعلقة

ادخلوها آمنين عاشت مصر، عرض رائع من طلاب أكاديمية الشرطة أمام السيسي

السيسي يشهد مراسم تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة

الإحصاء: 266 ألف حالة طلاق في 2023

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق منية النصر بالدقهلية

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة مهاتير محمد في مسجده بماليزيا (صور)

السيسي للمصريين: انتبهوا.. الفترة الحالية والشهور الماضية شهدت كمًّا كبيرًا من الشائعات

آبي أحمد في ورطة، خسائر الجيش الإثيوبي بالآلاف وقوات فانو تقترب من أديس أبابا

10 رسائل وتحذيرات قوية من السيسي في حفل خريجي أكاديمية الشرطة 2024

أول بيان من الجيش اللبناني بعد استشهاد حسن نصر الله

السيسي: المنطقة تمر بظروف صعبة ونحرص على توازن سياستنا

زحام على سحب كراسات حجز شقق «جنة» في المنصورة الجديدة (فيديو وصور)

السيسي يكشف خسائر قناة السويس نتيجة للأحداث الجارية

منوعات

المزيد

معرض صيني يضم 400 قطعة أثرية منتشلة من البحر

العثور على فأس من العصر البرونزي بشمال غرب روسيا

روسيا بصدد تطوير دبابة روبوتية تستخدم الذكاء الاصطناعي

أصبحت مركز اهتمام ملايين المشجعين، شرطية تخطف الأنظار في مباراة كرة قدم بالدوري الكولومبي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28/9/2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أخطاء يجب تجنبها عند قياس ضغط الدم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا لا يوجد "الأكبر" ضمن أسماء الله الحسنى؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

الغفلة عن ذكر الله، أسبابها وطرق علاجها وآثارها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية