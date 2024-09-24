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حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة هواتف محمولة بمنشأة ناصر

سرقة الهواتف، فيتو
سرقة الهواتف، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات في سرقة الهواتف المحمولة بمنطقة منشأه ناصر.

كان قسم شرطة منشأة ناصر ألقى القبض علي عاطلين “لهما معلومات جنائية” لقيامهم بسرقة هاتف محمول من مواطن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.
واعترف المتهمان بارتكاب 6 وقائع  سرقة هواتف محمولة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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