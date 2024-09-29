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أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 30-9-2024

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الإثنين، حيث يسود طقس حار  نهارا  على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.
 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 29- 09- 2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 29 - 9 -2024


الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وو على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس  غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة:34

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة المحسوسة: 32

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة المحسوسة:32

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 36

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة المحسوسة: 40

درجة الحرارة الصغرى:25

 
 

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