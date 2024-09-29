حصاد التعليم العالي.. انتظام الدراسة بالجامعات في أول يوم دراسي.. عاشور: الجامعات الحكومية لها دور كبير في تطوير البحث العلمي.. ونسعى لتلبية متطلبات سوق العمل

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 21 حتى 28 سبتمبر، وجاء ذلك على النحو الآتي:

تصنيفات الجامعات المصرية على المستوى الدولي

واستقبل أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا من مسؤولي مؤسسة التايمز البريطانية للتعليم العالي، لبحث سبل تعزيز تصنيفات الجامعات المصرية على المستوى الدولي، وخلال اللقاء ناقش الجانبان فرص تعزيز تواجد الجامعات الأجنبية في مصر، ودعم طموحات مصر في التعليم العالي، بما في ذلك مجالات البحث، والتدويل، والتعليم العابر للحدود الوطنية، بالإضافة إلى الاستدامة، وتطرقوا أيضًا إلى التعاون في تحليل أداء الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية؛ بهدف جعل مصر قبلة للتعليم في إفريقيا والشرق الأوسط، كما منح الوزير ممثلي مؤسسة التايمز نسخة من الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أُطلقت في مارس 2023، مشيرًا إلى أن من أبرز محاور هذه الإستراتيجية هو محور المرجعية الدولية، ودعا ممثلي المؤسسة إلى دراسة الإستراتيجية، وكيفية التعاون للتوسع في التعليم الدولي في مصر.

استقبال الدفعة الأولى والثانية من برنامج "رواد وعلماء

وشهد أيمن عاشور، فعاليات الاحتفال باستقبال الدفعة الأولى والثانية من برنامج "رواد وعلماء"، والدفعة الرابعة والخامسة من برنامج المنح الجامعية، وكذا الاحتفال بتخرج الدفعة الخامسة من برنامج منح الجامعات الحكومية المنُبثق عن مبادرة (مصر - الولايات المتحدة الأمريكية)، والدفعة الأولى من برنامج مراكز التميز للزراعة والمياه.

وفي كلمته، أكد وزير التعليم العالي أن هذا الاحتفال يعكس تطبيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهو الأول من نوعه الذي يضم حشدًا من خريجي جميع برامج المنح المقدمة من الجهات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، مُثمنًا تاريخ التعاون الطويل والناجح بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وفخر مصر بكل هذه البرامج المتميزة لتوفير بيئة تعليمية مُتميزة للطلاب الجديرين بها.

ونوه إلى أهمية المنح الدراسية كأداة حيوية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتسهيل وصول الطلاب لتحصيل المهارات المختلفة من خلال المشاركة في تدريبات ومعسكرات تؤهلهم لسوق العمل، وتساعدهم في تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية، فضلًا عن دعم الابتكار والبحث العلمي وتوفير بيئة تعليمية مُحفزة تُشجع على الإبداع ومواكبة التقنيات الحديثة، فضلًا عن مساهمة هذه البرامج في بناء جيل جديد من القادة الذين يمكنهم مواجهة التحديات المعاصرة والمساهمة في نهضة المجتمع وتحقيق التنمية.

خدمات سوق العمل للتحولات بمنظمة العمل الدولية

وعقد الدكتور أيمن عاشور، اجتماعًا مع مايكل مواسيكاكاتا، رئيس وحدة خدمات سوق العمل للتحولات بمنظمة العمل الدولية في جنيف، ووفد منظمة العمل الدولية بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المُشترك.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن تأهيل الطلاب والخريجين لمتطلبات سوق العمل يأتي على رأس أولويات واهتمامات وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية، وذلك من خلال مواكبة التغيرات الحديثة في أنماط التوظيف، والتطورات التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا، وتأثيرها على التعليم الجامعي والبحث العلمي.

وناقش الاجتماع التحديات الحالية التي يواجهها الشباب حديثو التخرج، وكذلك الاطلاع على جهود وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية لصقل خبرات ومهارات الطلاب، وتأهيلهم لتلبية احتياجات ومُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

إنشاء برامج دراسية مشتركة

واستقبل أيمن عاشور السفير هوكان إيمسجورد سفير مملكة السويد بالقاهرة، لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال اللقاء ناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون من خلال تبادل الباحثين، والطلاب، وإنشاء برامج دراسية مشتركة، مما يسهم في رفع المستوى الأكاديمي، وتعزيز التبادل الثقافي، كما تم التطرق إلى بناء شبكات علاقات علمية قوية بين البلدين، والتعاون في مجالات البحث العلمي، والابتكار، وريادة الأعمال، مع الاستفادة من الخبرات السويدية في القطاع الطبي، كما بحث الجانبان إمكانية إنشاء فروع لجامعات سويدية في مصر، والتعاون في منح درجات علمية في مختلف التخصصات الدراسية، من خلال شراكات بين الجامعات المصرية والسويدية.

وشهد أيمن عاشور، توقيع عقود مع عدد من جهات التأهيل والتصنيف البريطانية وتشمل الكلية الملكية البريطانية للجراحين، وجمعية المحاسبين القانونيين، والمعهد المُعتمد لتكنولوجيا الهندسة المعمارية، وبموجب الاتفاقيات، تقوم الهيئات البريطانية بالعمل مع الجامعات المصرية لتوفير برامج تدريب معتمدة لتوفير المهارات اللازمة لخريجي الجامعات المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الدولي، والعمل على تطوير وتوصيف مناهج الجامعات المصرية لتتناسب مع متطلبات التصنيف الدولية، فضلًا عن التعاون في تدريب محاضرين معتمدين، وتأهيل مُمتحنين مصريين، وتوفير الاستشارات للجامعات المصرية في مجال تطوير المناهج وتنفيذ عدة برامج مشتركة في التعليم المستمر والدراسات العليا مع الجامعات المصرية، وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقيات تجسد الاحتفاء بتحقيق أحد أهم نتائج الإستراتيجية وهو المرجعية الدولية، عبر عقد شراكات مع المجتمع الأكاديمي الدولي، بهدف إنشاء كيانات محلية تتعاون مع نظيراتها العالمية لتبادل الخبرات.

وكرم أيمن عاشور معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة؛ بمناسبة حصوله على اعتماد من مؤسسة ABET الأمريكية المتخصصة في مجال الاعتماد الأكاديمي للهندسة والحاسبات، وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز يأتي استكمالًا لما حققته الجامعات والمعاهد المصرية من تقدم ملحوظ على الصعيد الدولي.

ولفتإلى النتائج البارزة التي حصلت عليها في التصنيفات العالمية، حيث تم إدراج 46 جامعة مصرية بتصنيف التايمز للتأثير لأهداف التنمية المستدامة لعام 2024، بالإضافة إلى إدراج 35 جامعة في تصنيف التايمز لعام 2024 للجامعات الناشئة، مؤكدًا أن بعض الجامعات المصرية دخلت قائمة أفضل 50 جامعة عالميًا من حيث الاعتماد البرامجي في تصنيف شنغهاي، كما حققت مراتب متقدمة ضمن أفضل مائة جامعة عالميًا في عدة تخصصات علمية، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من العلماء المصريين تم إدراجهم في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2024‎؛ مما يعكس التفوق العلمي والبحثي للمؤسسات المصرية.

واستهل عاشور، جولاته لمتابعة استعدادات الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد (2024/2025)، بتفقد جامعة حلوان، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، وتفقد الدكتور أيمن عاشور المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، واطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة لضمان حُسن سير وانتظام العملية التعليمية، مع التأكيد على تنظيم جولة تعريفية للطلاب بالبرامج الدراسية ونُظم الدراسة بها، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الجامعات الحكومية لها دور كبير في تطوير البحث العلمي والمشاركة في كافة المشروعات والأنشطة المختلفة، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في التعاون وعقد شراكات دولية مع كُبرى الجامعات الدولية للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المُقدمة للطلاب.



واجتمع عاشور، بمجلس جامعة حلوان، وذلك على هامش زيارته للجامعة للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالجامعة في اليوم الأول للدراسة بالعام الجامعي 2024/2025، وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تدعم جهود الجامعات في تطوير البرامج الدراسية، لتساهم في تأهيل الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، بالإضافة إلى عقد شراكات دولية مع كُبرى الجامعات الدولية؛ للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المُقدمة للطلاب، وذلك في إطار تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023.

وتفقد عاشور، جامعة حلوان الأهلية، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، وأكد الوزير أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية هي علاقة متصلة ومنفصلة في ذات الوقت، كما أنها علاقة قائمة على التعاون والتكامل، موجهًا بضرورة الحرص على تحقيق أهداف أنشاء الجامعة وتقديم تجربة تعليمية متطورة ومتميزة للطلاب، وأن يكون للجامعة برامج دراسية بينية حديثة مواكبة لأحدث النظم التعليمية الدولية، وأن يكون لها هيكل إداري جديد يشمل وجود نائب لرئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ونائب للعلاقات والشراكات الدولية ونائب للابتكار وريادة الأعمال للمساهمة في تحقيق أهداف الجامعة.