دوجا كات تتحدث عن أزمات فلسطين والسودان في مهرجان المواطن (فيديو)

دوجا كات، GlblCtzn ألقت المغنية الشابة، دوجا كات، خطابًا عن المواطنين، الذين يعانون في غزة، وأوكرانيا، والسودان، والكونغو، خلال حفلها الذي أقيم منذ ساعات، ضمن فعاليات مهرجان المواطن العالمي.

وقالت دوجا كات: “في الوقت الحالي، يعاني الملايين من الرجال والنساء والأطفال في غزة وأوكرانيا، والسودان، والكونغو، وغزة، وفي جميع أنحاء العالم… في أوقات كهذه، من المهم أن نتذكر أنه معًا لدينا القدرة على إحداث التغيير والحب والنور والأمل، لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، يرجى الاستمرار في استخدام صوتك لمساعدة أولئك، الذين يفرون من العنف في الحصول على الطعام والمأوى والتعليم الذي يحتاجون إليه ويستحقونه”.

.@DojaCat gives a speech on the injustice happening in Palestine, Sudan, the Congo, and other countries at the 2024 @GlblCtzn Festival pic.twitter.com/8ZRkmDSgT3 — The Kittens Room (@TheKittensRoom) September 29, 2024

اعتزال دوجا كات

وتراجعت المغنية الشابة دوجا كات عن قرار اعتزالها الغناء، الذي اتخذته بعد تعرضها لهجوم من معجبيها في باراجواي، بسبب إلغاء حفلتها هناك بسبب العواصف الجوية، وهو ما وصفه معجبيها بعدم الاحترام لهم، كما أنه ينم عن عدم احترافية المغنية الشابة.

فيما اتهم آخرين دوجان كات برغبتها في لفت الانتباه لها، وتصدر اسمها التريند.