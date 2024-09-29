دوجا كات تتحدث عن أزمات فلسطين والسودان في مهرجان المواطن (فيديو)
دوجا كات، GlblCtzn ألقت المغنية الشابة، دوجا كات، خطابًا عن المواطنين، الذين يعانون في غزة، وأوكرانيا، والسودان، والكونغو، خلال حفلها الذي أقيم منذ ساعات، ضمن فعاليات مهرجان المواطن العالمي.
وقالت دوجا كات: “في الوقت الحالي، يعاني الملايين من الرجال والنساء والأطفال في غزة وأوكرانيا، والسودان، والكونغو، وغزة، وفي جميع أنحاء العالم… في أوقات كهذه، من المهم أن نتذكر أنه معًا لدينا القدرة على إحداث التغيير والحب والنور والأمل، لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، يرجى الاستمرار في استخدام صوتك لمساعدة أولئك، الذين يفرون من العنف في الحصول على الطعام والمأوى والتعليم الذي يحتاجون إليه ويستحقونه”.
اعتزال دوجا كات
وتراجعت المغنية الشابة دوجا كات عن قرار اعتزالها الغناء، الذي اتخذته بعد تعرضها لهجوم من معجبيها في باراجواي، بسبب إلغاء حفلتها هناك بسبب العواصف الجوية، وهو ما وصفه معجبيها بعدم الاحترام لهم، كما أنه ينم عن عدم احترافية المغنية الشابة.
فيما اتهم آخرين دوجان كات برغبتها في لفت الانتباه لها، وتصدر اسمها التريند.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.