الأحد 29 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

تراجع أعداد المهاجرين اليهود إلى إسرائيل بنسبة 50%

مظاهرات في إسرائيل،
مظاهرات في إسرائيل، فيتو

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن أعداد المهاجرين اليهود إلى إسرائيل تراجعت بنحو 50% مقارنة بالعام السابق للحرب على غزة.

تراجع أعداد المهاجرين اليهود إلى إسرائيل 

ويأتي ذلك في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها دولة الاحتلال الإسرائيلية، خاصة بعد عملية طوفان الأقصى والدخول في حرب على غزة وحرب على جنوب لبنان.

ويستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لخوض معركة برية على الحدود مع جنوب لبنان، الأمر الذي يهدد بنشوب حرب شاملة مع حزب الله اللبناني. 

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جيش الاحتلال اليهود إسرائيل غزة لبنان

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