الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكك الحديدية تحذر الركاب من ارتكاب هذه المخالفة

السكك الحديد فيتو
السكك الحديد فيتو

حذرت هيئة السكك الحديدية المواطنين من ارتكاب بعض السلوكيات الخاطئة التي تعرض حياتهم للخطر، ومن أبرز هذه السلوكيات عبور مزلقانات القطار أثناء غلقها.

وتوعدت السكك الحديدية الركاب الذين يحاولون استقلال القطارات بين عربات القطار أو فوقها بالعقاب حيث ان هذا الفعل يهدد حياتهم ويعرضهم للخطر ويتسبب فى تعطيل حركة التشغيل.

تعليمات عبور مزلقانات السكة الحديد

وناشدت وزارة النقل المواطنين ضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديدية والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور والالتزام بالعبور بعد  فتح المزلقان ومرور القطار، وعدم  اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه، حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

 

حملة سلوكنا- مسئوليتنا

وواصلت وزارة النقل الحملة الموسعة التي أطلقها تحت عنوان “سلامتك تهمنا” لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

كما ناشدت الهيئة المواطنين عدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وإزهاق لأرواح المواطنين وإتلاف للممتلكات العامة وتعطيل سير القطارات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

السلوكيات الخاطئة تعليمات الهيئة هيئة السكك الحديديه تعطيل مسير القطارات السكك الحديدية

الأكثر قراءة

وزير الإسكان: لا تصالح على مخالفات البناء بعد صدور القانون 187 لسنة 2023

نشرة الأخبار، الكشف عن جنسية جاسوس أبلغ تل أبيب بمعلومات موقع حسن نصر الله، وإسرائيل اغتالته بـ 85 قنبلة وطائرة F16

استمرار المعارك في الخرطوم، والجيش السوداني يقصف مواقع الدعم السريع جنوب العاصمة

الضرائب تصدر قرارا بضم المطاعم والكافيهات خارج المولات إلى الفاتورة الإلكترونية

ارتفاع أسعار الدواجن 4 جنيهات في الأسواق اليوم الأحد

طرح كراسات شروط شقق الحجز الفوري بالمدن الجديدة

الواحدة تزن 3 أطنان، أداء رائع لطالبات أكاديمية الشرطة بجر سيارتين (فيديو)

وزير الصناعة: سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين في هذه الحالة

منوعات

المزيد

معرض صيني يضم 400 قطعة أثرية منتشلة من البحر

العثور على فأس من العصر البرونزي بشمال غرب روسيا

روسيا بصدد تطوير دبابة روبوتية تستخدم الذكاء الاصطناعي

أصبحت مركز اهتمام ملايين المشجعين، شرطية تخطف الأنظار في مباراة كرة قدم بالدوري الكولومبي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28/9/2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الأوقاف تعلن موضوعات خطبة الجمعة لشهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الغفلة عن ذكر الله، أسبابها وطرق علاجها وآثارها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 29-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية