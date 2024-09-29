هل يعود الشناوي لدكة الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي؟ مصدر يوضح

النادي الأهلي، كشف مصدر داخل الأهلي، موقف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق من العودة إلى دكة البدلاء في بطولة السوبر المصري الشهر المقبل، خاصة بعد خسارة السوبر الإفريقي أمس الأول أمام الزمالك.

وقال المصدر: الشناوي سيحتفظ بمكانه أساسيا في تشكيلة الأهلي ولا مساس باللاعب الذي يرفض الجهاز الفني تحميله مسؤولية خسارة اللقب الإفريقي للموسم الثاني على التوالي.

وكان قد أكد مصدر داخل الأهلي، أن هناك جلسة سوف تجمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومارسيل كولر المدير الفني للفريق في حضور لجنة التخطيط بعد عودة السويسري من إجازته لمناقشة تقرير خسارة السوبر الإفريقي والاستعداد لمنافسات كأس السوبر المصري.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي الدفع بالمغربي أشرف داري لاعب الفريق بشكل أساسي في بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات والذي يقام خلال الفترة من 20 الي 24 أكتوبر المقبل.

حذر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعب الفريق عمر الساعي من استخدام السوشيال ميديا بشكل يورطه في أزمات مع الجماهير وذلك بعد ستوري اللاعب أمس الذي أثار جدلا عقب عودة بعثة الفريق من السعودية عقب خسارة السوبر الإفريقي.

كما يدرس مسئولو النادي الأهلي تشكيل لجنة لإدارة وتنظيم مباراة العين الإماراتي في كأس انتركونتيننتال المقرر لها 29 أكتوبر القادم على ستاد القاهرة الدولى حيث طلب الأهلي الحصول على السعة الجماهيرية الكاملة في هذه المباراة.

ويخضع محمد هاني لاعب الأهلي لفحوصات طبية جديدة اليوم لحسم تشخيص إصابته التي تعرض لها في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك في ركبته حيث أثبتت الفحوصات الطبية الأولية إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة ولكن اللاعب يخضع لفحص طبي جديد اليوم.

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك ليلة أمس الأول.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات أكتوبر المقبل، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات، خلال الفترة من 20 الجاري حتى 24 من الشهر ذاته.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الأول على ملعب المملكة أرينا.