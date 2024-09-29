الأحد 29 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

المترو يكشف عن رقم للطوارئ وتسهيلات للحصول على اشتراك مخفض

مترو
مترو

بدأ مترو الانفاق في صرف استمارات الاشتراكات الطلابية وتحريرها لطلاب الجامعات مع ثانى أيام الدراسة بالعام الجامعي الجديد وسط تسهيلات كبيرة من إدارة المترو للطلاب. 

وناشد المترو جمهور الركاب بالخطين الأول والثاني التواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضًا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضًا عبر الموقع الرسمي للشركة وذلك لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق.

وأعلنت الشركة فى بيانها عن أسعار التذاكر بفئاتها المختلفة وهى كالتالى:- 

● تذكرة منطقة واحدة بعدد ٩ محطات بقيمة ٨ جنيها. 
● تذكرة منطقتين بعدد ١٦ محطة بقيمة ١٠ جنيهات.
● تذكرة ثلاث مناطق بعدد ٢٣ محطة بقيمة ١٥ جنيها.
● تذكرة أربعة مناطق بعدد أكثر من ٢٣ محطة بقيمة ٢٠ جنيها.
● تذكرة ذوى الهمم جميع المناطق بعدد أكثر من ٢٣ محطة بقيمة ٥ جنيهات. 


وأوضحت أن أسعار الاشتراكات الجمهور والطلبة وجميع الفئات الأخرى بنفس الأسعار التى تم الإعلان عنها بالموقع الرسمي للشركة  ولم يتم إجراء أى زيادات عليها كما أدعت تلك الصفحة الوهمية.

وذ أمس تم البدء فى استخراج اشتراكات الطلبة بمختلف المراحل التعليمية والتى جائت بنسبة تخفيض تتراوح بين ٨٨ % حتى ٩١ % وهى كالتالى:- 

● اشتراك طلبة منطقة واحدة لمدة ٣ شهور  بقيمة ١٥٠ جنيها.
● اشتراك طلبة منطقتين لمدة ٣ شهور بقيمة ٢٠٠ جنيه.
● اشتراك طلبة ثلاث وأربع مناطق لمدة ٣ شهور بقيمة ٢٥٠ جنيها.
● اشتراك طلبة خمس وست مناطق لمدة ٣ شهور بقيمة ٣٠٠ جنيه. 
 

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الاشتراكات الطلابية اشتراكات الطلاب بالخط الاول والثانى مترو الأنفاق الجامعات

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