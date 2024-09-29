الأهلي يحذر الساعي من السوشيال ميديا

النادي الأهلي، حذر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعب الفريق عمر الساعي من استخدام السوشيال ميديا بشكل يورطه في أزمات مع الجماهير وذلك بعد ستوري اللاعب امس الذي آثار جدلا عقب عودة بعثة الفريق من السعودية عقب خسارة السوبر الإفريقي.

يدرس مسئولو النادي الأهلي تشكيل لجنة لإدارة وتنظيم مباراة العين الإماراتي في كأس انتركونتيننتال المقرر لها 29 أكتوبر القادم على ستاد القاهرة الدولى حيث طلب الأهلي الحصول على السعة الجماهيرية الكاملة في هذه المباراة.

يخضع محمد هاني لاعب الأهلي لفحوصات طبية جديدة اليوم لحسم تشخيص إصابته التي تعرض لها في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك في ركبته حيث أثبتت الفحوصات الطبية الأولية إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة ولكن اللاعب يخضع لفحص طبي جديد اليوم.

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك ليلة أمس الأول.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات أكتوبر المقبل، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات، خلال الفترة من 20 الجاري حتى 24 من الشهر ذاته.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما امس الأول على ملعب المملكة “أرينا.