ربة منزل تتخلص من حياتها بقرص حفظ الغلال في سوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها دائرة مركز شرطة دار السلام إثر تناولها قرص حفظ الغلال بمجرد وصولها مستشفى دار السلام المركزى وأثناء تقديم الإسعافات اللازمة وضعت الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة وتولت الجهات الأمنية التحقيقات.

مدير الأمن يتلقى إخطارا بمصرع ربة منزل لسوء حالتها النفسية

كان اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من المقدم محمد عبدالصبور مفتش مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول المدعوة إنجي ع ج س- سن 25 ربة منزل - إلى مستشفى دار السلام المركزي مصابة "حالة تسمم" ادعاء تناول قرص لحفظ الغلال، وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة ومقيمة بمركز دار السلام.

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية

وخلال التحقيقات افاد شقيقها المدعو باسنتي سن 28 سائق ومقيم أثناء تواجد شقيقته المذكورة بالمنزل تناولت "قرصا لحفظ الغلال"، مما أدى لإصابتها ووفاتها لسوء حالته النفسية ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

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