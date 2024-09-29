مصرع مدرس غرقا بترعة نجع حمادي في سوهاج

لقى شخص مصرعة غرقا بترعة نجع حمادي بقسم أول سوهاج وقد تم انتشال الجثة بمعرفة وقوات وحدة الإنقاذ النهري ونقلها لمستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة، وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارا بمصرع مدرس غرقا

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية يفيد تلقيه من المقدم إسلام عجاج مفتش مباحث قسم أول بمصرع المدعو صبري ج ا م- سن 49 مدرس ومقيم دائرة مركز أخميم غرقا وقد تم انتشال الجثة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهرى حيث تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها – وتم نقلها لمشرحة مستشفي سوهاج العام.

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية

وخلال التحقيقات أفاد شقيقه المدعو أحمد سن 43 حداد - ومقيم دائرة القسم أثناء سير شقيقه المذكور علي حافة الترعة المشار إليها "انزلقت قدمه" وسقط بها ولعدم إجادته السباحة توفي غرقًا ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق".



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