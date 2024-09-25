مصرع شخص غرقا في بنهر النيل بالمنيا
لقي شخص مصرعه غرقا في كورنيش النيل في محافظة المنيا، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
مصرع شخص بالمنيا
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع شخص غرقا في كورنيش النيل وتحديدا بالقرب من شارع مصر دماريس.
الإنقاذ النهري في المنيا
على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية بالمنيا إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "أ.س" 48 عام غرقا في كورنيش النيل.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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