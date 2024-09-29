الأحد 29 سبتمبر 2024
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مصرع شخص صدمته سيارة نقل في سوهاج

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقى شخص مصرعه بالطريق الوسطاني بمركز طما صدمته سيارة نقل بمقطورة وقد تم رفع آثار الحادث ونقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزى تحت تصرف النيابة وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

 

مدير أمن سوهاج يتلقى إخطارا بمصرع شخص فى طما 

تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد محمود ذكى رئيس مباحث مركز شرطة طما بأنه أثناء سير السيارة نقل بمقطورة قيادة المدعو جمال ع ع م- سن 49 سائق ومقيم أسيوط اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالمدعو  أسعد ع ج ا- سن 62 بالمعاش ومقيم دائرة المركز حال عبوره الطريق مما أدي لوفاته - وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طما المركزي

التحقيقات اختلال عجلة القيادة وعدم القدرة على مفاداته وراء مصرعه 

وبالانتقال والفحص أفاد قائد السيارة ونجل المتوفي المدعو  ري سن 37 عامل ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق وأضاف الأول بأنه أثناء سيره فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته وإتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث  ونفي الشبهة الجنائية تحرر المحضر اللازم لعرض المتهم على النيابة العامة 

 

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