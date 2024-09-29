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محافظات

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب قطعة أرض بسوهاج

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

أصيب أربعة أشخاص إثر مشاجرة لخلافات على قطعة أرض دائرة مركز سوهاج وقد تمكنت القوة الأمنية من السيطرة عليها وضبط طرفى المشاجرة ونقل المصابين للمستشفى الجامعى الجديدة.

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج  إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية يفيد تلقيه من الرائد أحمد عبدالرحمن رئيس مباحث مركز سوهاج بوقوع مشاجرة دائرة المركز طرفيها كل من:- "طرف أول " 
1- عاطف ك ع ع - سن 42 سائق 00 مصابًا " اشتباه كسر بعظام الجمجمة " – وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة  
2- شقيقه / حمادة سن 37 مبيض محارة مصابًا " جرح رضي بالرأس "  
3- نجل عمومتهما / محمد ع ز ج سن 55 صاحب مخبز 
" طرف ثان "  
1- محمد ع ع ع - سن 41 حاصل علي بكالوريوس  مصابًا " جرح بالرأس وكدمة باليد اليمني " 
2- شقيقيه / ممدوح سن 45 عامل  مصابًا " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم " 
3- عصام سن 49 سائق 
الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية

رجال المباحث تتمكن من ضبط طرفي المشاجرة 

 تم ضبط طرفي المشاجرة حيث تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وإلقاء الطوب والحجارة وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول بسبب خلافات علي قطعة أرض بذات الناحية 
 

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