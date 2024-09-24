إصابة عامل بطلقات نارية في مشاجرة عائلية بسوهاج

شهدت دائرة مركز سوهاج مشاجرة بين أبناء عمومة استخدمت فيها الأعيرة النارية "خرطوش "، أسفرت عن إصابة عامل بطلقات بالبطن وفروة الرأس نقل على إثرها إلى مستشفى سوهاج الجامعى الجديد لتلقى العلاج وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيق.

إخطار بوقوع مشاجرة وإصابة عامل بطلق نارى

ترجع الواقعة إلى تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول المدعو عبد المنعم م ع ع - سن 50 “عامل” إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة مصابًا “ رش خرطوش بالبطن وكدمة بفروة الرأس ومقيم بمركز سوهاج”.

التحقيقات تكشف عن أسباب المشاجرة خلافات على أرض زراعية

بالانتقال والتحري، اتهم المصاب نجلي عمومته كلًا من بسام م م م - سن 22 عامل وشقيقه كريم سن 24 عامل – ومقيمان بذات الناحية بالتعدي عليه بسلاح خرطوش كان بحوزة الأول مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات علي قطعة أرض زراعية بذات الناحية آلت إليهم بالميراث.

وتمكنت القوة الأمنية برئاسة الرائد أحمد عبدالرحمن ومعاونيه النقيب محمد الخطيب وزملائه من ضبط المتهمبن وبحوزة الأول السلاح المستخدم وبحوزة الثاني عصا شوم وبمواجهتهما اقرا بإرتكابهما الواقعة لذات السبب.

تحرر المحضر اللازم وتم إحالة المتهمين للنيابة العامة.