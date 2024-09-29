خالد جلال: الزمالك يحتاج صفقتين وناصر منسي ذكرني بـ فلافيو

تحدث خالد جلال، نجم نادي الزمالك السابق، عن تتويج الفارس الأبيض ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب غريمه التقليدي الأهلي.

وقال خالد جلال في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "ناصر ماهر ذكرني بفلافيو ويمتلك إمكانيات كبيرة، أنصح اللاعب بالابتعاد عن السوشيال ميديا".

وأضاف: "الزمالك يحتاج صفقتين في خط الدفاع ونصف الملعب، ولابد أن نعطي الزمالك حقه ويستحق التتويج بكأس السوبر الإفريقي"

واختتم حديثه قائلًا: "توقيت تسليم درع الدوري كان عاملا سلبيا للأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي".

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز ضد الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.