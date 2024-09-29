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رياضة

نجم برشلونة يعلق على السقوط الأول في الليجا أمام أوساسونا

برشلونة وأوساسونا،
برشلونة وأوساسونا، فيتو

برشلونة وأوساسونا، علق بيدري، لاعب فريق برشلونة، على خسارتهم الأولى في الموسم الحالي من بطولة الدوري الإسباني، مساء السبت أمام أوساسونا.

 

وقال بيدري في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم نكن جيدين في الشوط الأول، لم تسر الأمور جيدًا بالنسبة لنا، الهدف الثاني عاقبنا".

وواصل: "كنا نستحق المزيد بالنسبة إلى الشوط الثاني، ولكن استقبلنا أهدافًا عندما كنا في أفضل حالاتنا".

وشدد لاعب برشلونة: "كان علينا أن نواصل المباراة بعد نتيجة الشوط الأول، لقد ألحقوا بنا الضرر على صعيد الهجمات المرتدة".


وعن دخول برشلونة المباراة بتشكيل مختلف، قال: "التناوب أمر طبيعي، هناك العديد من المباريات، هذا ليس عذرًا، كان علينا جميعًا أن نكون مستعدين ذهنيًا، النتيجة في الشوط الأول عاقبتنا".

وعن وجود خطأ في هدف أوساسونا الثاني، قال: "بالنسبة لي هناك خطأ واضح للغاية، كما أن لامين يامال يستحق ركلة جزاء واضحة جدًا".

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وتعرض برشلونة لهزيمة مذلة على يد أوساسونا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليتكبد الفريق أولى خسائره في الدوري الإسباني هذا الموسم.

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