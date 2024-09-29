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أمير عزمي: جمهور الزمالك كلمة السر في التتويج بالسوبر الإفريقي

جماهير الزمالك، فيتو
جماهير الزمالك، فيتو

أعرب أمير عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك السابق، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه الأبيض مساء الجمعة على حساب غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: الزمالك قدم مباراة مميزة أمام الأهلي واستحق الفوز، وأهدر العديد من الفرص على مرمى محمد الشناوي حارس القلعة الحمراء.

وأضاف: جمهور الزمالك هو كلمة السر في التتويج بلقب السوبر الإفريقي، نظرًا لما تحمله من كبوات في السنوات الماضية.

تغييرات جوميز صنعت الفارق

وتابع: البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك أدار المباراة بشكل مميز، وتغييراته صنعت الفارق للفارس الأبيض وخاصةً ناصر منسي الذي نجح في تسجيل هدف التعادل، كما أن المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق قدم آداءً جيدًا في ظهوره الأول بالقميص الأبيض، وسيكون إضافة قوية في الموسم الجديد.

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امير عزمي الزمالك السوبر الأفريقي بنتايج نادي الزمالك الأهلي

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