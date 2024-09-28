هاني شكري: جمهور الزمالك البطل الحقيقي للسوبر الإفريقي
أعرب هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته بالفوز بلقب السوبر الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخه.
جماهير الزمالك الأبطال الحقيقيين
وقال شكري في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة نادى الزمالك: "الأبطال الحقيقيون للسوبر الإفريقي هم جماهير نادي الزمالك العظيمة، وحسين لبيب قدم مجهودا خرافيا للبعثة".
وأضاف: "لاعبو الزمالك كانوا رجالا وعلى قدر المسئولية وكلهم نجوم وعلى رأسهم عبد الله السعيد وشيكابالا وعمر جابر وزيزو وجميع اللاعبين".
وتابع: "مجلس الإدارة يتعاقد مع لاعبين وفقا لآلية محددة واستراتيجية واضحة والزمالك لن يتعاقد مع لاعب لمجرد التعاقد فقط".
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