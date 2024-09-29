أبرزها ديربي مدريد، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية وعلى رأسها مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي وديربي مدريد في الدوري الإسباني وبالإضافة لمواجهات قوية في كأس العالم للأندية لكرة اليد وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي..

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون ضد أستون فيلا - 4 عصرا - قناة بي إن سبورت hd 1

مانشستر يونايتد ضد توتنهام - 6:30 مساءً - قناة بي إن سبورت hd 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

سيلتا فيجو ضد جيرونا - 3 عصرا - قناة بي إن سبورت hd 3

أتلتيك بلباو ضد إشبيلية - 5:15 مساءً - قناة بي إن سبورت hd 3

ريال بيتيس ضد إسبانيول - 7:30 مساءً - قناة بي إن سبورت hd 3

أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد - 10 مساءً - قناة بي إن سبورت hd 1

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الخليج ضد متجديبورج - 3 عصرا

الزمالك ضد فيزبريم - 5:30 مساءً

الأهلي ضد برشلونة - 8 مساءً

الدوري الفرنسي

تولوز ضد ليون - 4 عصرا - قناة بي ان سبورت hd 4

أنجيه ضد ريمس - 6 مساءً - قناة بي ان سبورت hd 6

نانت ضد سانت اتيان - 6 مساءً - قناة بي ان سبورت hd 2

ستراسبورج ضد مارسيليا - 9:45 مساءً - قناة بي ان سبورت hd 4

الدوري الألماني

هولشتاين كيل ضد فرانكفورت - 4:30 عصرًا - قناة بي ان سبورت hd 5

هوفنهايم ضد فيردر بريمن - 6:30 مساءً - قناة بي ان سبورت hd 4

الدوري الإيطالي

تورينو ضد لاتسيو - 1:30 ظهرا

روما ضد فينيزيا - 4 عصرا

كومو ضد هيلاس فيرونا - 4 عصرا

إمبولي ضد فيورنتينا - 7 مساءً

نابولي ضد مونزا - 9:45 مساءً

الدوري السعودي

الفيحاء ضد الرياض - 6:30 مساءً

الشباب ضد الرائد - 9 مساءً

التعاون ضد الاتفاق - 9 مساءً

الدوري المغربي

المغرب التطواني ضد النادي المكناسي - 6 مساء

الجيش الملكي ضد نهضة بركان - 8 مساءً

الفتح الرباطي ضد اتحاد طنجة - 8 مساءً

أولمبيك آسفي ضد الرجاء - 10 مساءً

الدوري التونسي

النجم الساحلي ضد اتحاد تطاوين - 5 مساءً

فابيس ضد الاتحاد المنستيري - 5 مساءً

الترجي الجرجيسي ضد النجم الرياضي بالمتلوي - 5 مساءً

الترجي ضد الملعب التونسي - 7:30 مساءً