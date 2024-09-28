ختام فعاليات النسخة الثالثة عشر لمعرض سيتي سكيب
اختتمت اليوم فعاليات النسخة الثالثة عشر والأكبر من معرض سيتي سكيب مصر، الذي أُقيم بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC). واستمر المعرض على مدار أربعة أيام حيث استقطب أكثر من 40 ألف زائر، ما يعكس الاهتمام الكبير بالقطاع العقاري في مصر وإفريقيا.
أُقيم المعرض تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، ومن بينهم الدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان، والمهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى جانب عدد من كبار المطورين والقائمين على القطاع العقاري.
وقد شهدت الشركات العارضة إقبالًا كبيرًا على مشروعاتها، حيث سجلت مبيعات ممتازة خلال أيام المعرض، وأعرب عدد من المطورين عن رضاهم بالنتائج التي تحققت، مشيرين إلى أن المعرض كان فرصة مثالية لعرض مشروعاتهم على نطاق واسع. وأوضحوا أن المعرض لم يكن مجرد فرصة لعرض العقارات فقط، بل أتاح أيضًا فرصًا قيمة للتواصل مع مستثمرين وشركاء محتملين، مما يمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.
إلى جانب العروض التجارية، شهد المعرض تنظيم العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل التي أثرت الفعاليات بأفكار ومناقشات قيمة حول مستقبل القطاع العقاري في مصر. وشارك في هذه الجلسات نخبة من الخبراء العقاريين والمطورين، وعدد من الشركات الناشئة الذين ناقشوا أبرز التحديات والفرص المتاحة لتطوير القطاع العقاري. وقد أسهمت هذه النقاشات في تقديم رؤى جديدة لتحفيز الابتكار وتعزيز الاستدامة في المشاريع العقارية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
أشاد روبير دانيال، مدير معرض سيتي سكيب مصر، بالنجاح الباهر الذي حققته النسخة الثالثة عشر من معرض سيتي سكيب مصر، مشيرًا إلى أن الحضور الكثيف والتفاعل الإيجابي من قبل الزوار والمطورين العقاريين يعكس الأهمية الكبيرة التي أصبح يتمتع بها هذا الحدث كمنصة محورية للقطاع العقاري في مصر وإفريقيا.
وقال: "إن الإقبال الجماهيري يؤكد أن معرض سيتي سكيب مصر قد أصبح وجهة رئيسية للمستثمرين والمطورين الباحثين عن فرص جديدة للنمو والتوسع، وهو يعكس الثقة الكبيرة في القطاع العقاري المصري وقدرته على مواصلة تحقيق الإنجازات. المعرض لم يكن مجرد مساحة لعرض المشروعات العقارية، بل كان منصة شاملة أثرت القطاع بمناقشات مثمرة وورش عمل قيمة شارك فيها نخبة من الخبراء والمطورين. هذه الجلسات أتاحت لنا فرصة الاطلاع على رؤى جديدة وأفكار مبتكرة تهدف إلى دعم القطاع العقاري وتعزيز الاستدامة."
وأوضح أن المناقشات التي دارت خلال أيام المعرض ساعدتنا على تحديد أبرز التحديات التي يواجهها القطاع وتقديم حلول مبتكرة لمواجهتها، وهو ما يتماشى تمامًا مع رؤية مصر 2030 التي تركز على التنمية المستدامة.
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