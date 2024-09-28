مطالب بإطلاق مبادرة لخفض الفائدة للقطاع العقاري أسوة بالقطاع الصناعي

طالب المهندس محمد البستانيرئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، بإطلاق مبادرة بخفض الفائدة للقطاع العقاري أسوة بالقطاع الصناعي وخاصة وأن العقارات تعتبر صناعة فى المقام الأول.

وأشاد بجهود المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان ودعمه ومساندته للقطاع العقاري.

أكد المهندس محمد البستاني أن السوق العقاري يشهد حالة رواج على عكس ما يردده البعض بأنه يعاني من الركود، مشيرا إلى اتجاه المطور العقاري لاتخاذ سياسات تحوط، نظرا للظروف الاقتصادية الحالية، وذلك من خلال بيع المشروع على مراحل وحصص شهرية وذلك لمواكبة حركة الأسعار ومعدلات التضخم.



كما قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستكمالًا للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.