محمد صلاح يكرر رقما غائبا منذ 3 سنوات
واصل الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، تألقه مع الريدز خارج ملعب أنفيلد هذا الموسم، بعدما هز شباك وولفرهامبتون، مساء اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووضع محمد صلاح ليفربول في المقدمة، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، حيث سجل هدف التقدم من علامة الجزاء.
محمد صلاح يستعيد رقما غائبا منذ 3 سنوات
وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد سجل محمد صلاح في ثلاث مباريات متتالية خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأضافت الشبكة، أنها المرة الأولى التي يفعل فيها صلاح ذلك، منذ أكتوبر 2021.
وسجل صلاح وصنع أمام إبسويتش في الجولة الأولى، ثم سجل هدفا وصنع هدفين أمام مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة، قبل أن يسجل في مباراة اليوم أمام وولفرهامبتون.
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