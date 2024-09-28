تعليمات خاصة من رئيس "أزهر القاهرة" للموجهين بشأن انضباط العملية التعليمية

عقد الشيخ فواز عبادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، اليوم السبت، اجتماعًا ضم موجهي العموم، وموجهي الإدارات التعليمية الست التابعة لمنطقة القاهرة، ومديري المراحل التعليمية المختلفة، وذلك بهدف ضبط العملية التعليمية، والارتقاء بمستوى المعلم والمتعلم.

تعليمات رئيس أزهر القاهرة للموجهين بشأن انضباط العام الدراسي



وأكد رئيس منطقة القاهرة الأزهريّة على دور الموجه المهم والمحوري فى تحسين جودة الأداء، وتحقيق الانضباط داخل الفصول الدراسية.

وأشار إلى عدة نقاط يجب الالتزام بها منها: التزام الموجه بحضور طابور الصباح مع معلميه وطلابه، والانصراف من المعهد بعد انتهاء اليوم الدراسي، والتأكد من وصول المناهج الدراسية وتوزيع المناهج حسب الخطة الواردة من قطاع المعاهد، وأن يكون تقرير الموجه عن المعلم مطابقا للواقع ومعبرا عن المستوى الحقيقي للمعلم، فضلا عن المتابعة الدقيقة والمستمرة لأداء المعلم داخل الفصل ورصد مستوى الطلاب داخل الفصول أولا بأول، ومتابعة وصول الكتاب المدرسى للطالب ومتابعة حركة الندب وسد العجز في جميع التخصصات، وتواجد الموجه بالفصول والحجرات المخصصة لذلك وليس حجرة شيخ المعهد إلا للضرورة بناءًا على تعليمات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.



كما أكد الشيخ فواز عبادي على ضرورة متابعة الموجه للاختبارات الشهرية التى يجريها المعلم لطلابه ورصد نتائجها وتحليل هذه النتائج وصولا إلى الارتقاء بالمستوى العلمى للطلاب؛ وقد شارك في الاجتماع الأستاذ محمد حسين مدير إدارة التوجيه بالمنطقة.