الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الهلال يفوز على الخلود 4-2 ويواصل تصدره للدوري السعودي

الهلال والخلود
الهلال والخلود

فاز فريق الهلال على نظيره الخلود بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك عبد الله ببريدة في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي.

بهذه النتيجة يواصل نادي الهلال تصدره للدوري السعودي الممتاز برصيد 15 نقطة فيما يأتي فريق الخلود في المركز الـ 12 برصيد 4 نقاط.

أهداف مباراة الهلال والخلود

سجل أهداف الهلال كل من كاليدو كوليبالي في الدقيقة 37 ومالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 42 وعلي البليهي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول ورينان لودي في الدقيقة 47، فيما سجل هدفي الخلود همام مبروك الهمامي في الدقيقة 70، وويليام في الدقيقة 88.

الصورة
الصورة

تشكيل الهلال أمام الخلود 

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو- علي البليهي- كاليدو كوليبالي- رينان لودي.

في خط الوسط: ناصر الدوسري- سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش- سالم الدوسري.

في خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا- ليوناردو- ألكسندر ميتروفيتش.

 

تشكيل الخلود أمام الهلال 

فيما جاء تشكيل الخلود أمام الهلال كالتالي:

الصورة

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

العشرات من مشجعي الزمالك يستقبلون اللاعبين فى مطار القاهرة بعد الفوز بالسوبر الإفريقي (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهلال الهلال أمام الخلود كوليبالي علي البليهي مالكوم الدوري السعودي

مواد متعلقة

مفاجآت في تشكيل برشلونة الرسمي أمام أوساسونا بالدوري الإسباني

بهدفي صلاح وكوناتي، ليفربول يفوز على وولفرهامبتون ويتصدر الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون 2-1 بعد مرور 75 دقيقة (صور)

الزمالك يحتفي بصفقاته الجديدة بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

الدوري الإنجليزي، محمد صلاح يعيد ليفربول للتقدم أمام وولفرهامبتون من ركلة جزاء

الدوري الإنجليزي، ريان آيت نوري يتعادل لـ وولفرهامبتون أمام ليفربول

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول

طبيب الزمالك يكشف موعد عودة الونش للملاعب

الأكثر قراءة

صدمة في الجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب قراري كولر وجوميز

خبير عسكري يكشف سر اختراق حزب الله واغتيال حسن نصر والقيادات

وزير الخارجية الأسبق: تصريحات نتنياهو عن تغيير خريطة الشرق الأوسط تدفع صانع القرار المصري لهذا الأمر

كذب المنجمون، حقيقة تسبب السحر في مرض مؤمن زكريا

حدث عربي تاريخي في مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

نزوح مليون لبناني بسبب الهجمات الإسرائيلية

أخبار الرياضة اليوم: شيكابالا يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك.. صدمة في الجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب قراري كولر وجوميز.. حقيقة تسبب السحر في مرض مؤمن زكريا

سيارات كيا تتعرض لقرصنة تهدد أمن أصحابها

منوعات

المزيد

أصبحت مركز اهتمام ملايين المشجعين، شرطية تخطف الأنظار في مباراة كرة قدم بالدوري الكولومبي (صور)

ضحايا الاعتداءات الجنسية في بلجيكا يطالبون البابا فرنسيس برد اعتبارهم

تنتج 1800 طن، افتتاح أول مزرعة عمودية للفراولة

ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة، ما القصة ؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28/9/2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي في كأس السوبر الإفريقي طوال تاريخه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

عالم أزهري: السحر من أشد أنواع الأذى الموجود في القرآن وقد يؤدي للمرض والموت

وكيل الأزهر: الإسلام ضرب أروع الأمثلة في توفير الرعاية لذوي الهمم

المزيد
الجريدة الرسمية