الهلال يفوز على الخلود 4-2 ويواصل تصدره للدوري السعودي

فاز فريق الهلال على نظيره الخلود بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك عبد الله ببريدة في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي.

بهذه النتيجة يواصل نادي الهلال تصدره للدوري السعودي الممتاز برصيد 15 نقطة فيما يأتي فريق الخلود في المركز الـ 12 برصيد 4 نقاط.

أهداف مباراة الهلال والخلود

سجل أهداف الهلال كل من كاليدو كوليبالي في الدقيقة 37 ومالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 42 وعلي البليهي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول ورينان لودي في الدقيقة 47، فيما سجل هدفي الخلود همام مبروك الهمامي في الدقيقة 70، وويليام في الدقيقة 88.

تشكيل الهلال أمام الخلود

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو- علي البليهي- كاليدو كوليبالي- رينان لودي.

في خط الوسط: ناصر الدوسري- سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش- سالم الدوسري.

في خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا- ليوناردو- ألكسندر ميتروفيتش.

تشكيل الخلود أمام الهلال

فيما جاء تشكيل الخلود أمام الهلال كالتالي: