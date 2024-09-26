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رئيس محكمة النقض يستقبل وفودا صينية قضائية رفيعة المستوى ( صور)

رئيس محكمة النقض
رئيس محكمة النقض يستقبل النائب العام المساعد الصيني

استقبل القاضى حسنى عبد اللطيف- رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلي بمكتبه بدار القضاء العالى تونغ جيانمينج – النائب العام المساعد الدائم للنيابة العامة الشعبية العليا بجمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق له من قيادات قضائية رفيعة المستوى، وممثل السفارة الصينية بالقاهرة


 حضر اللقاء القاضى عاصم الغايش- النائب الثانى لرئيس محكمة النقض - عضو مجلس القضاء الأعلى والقاضى نائب رئيس محكمة النقض - رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة والقاضى نائب رئيس محكمة النقض - رئيس المكتب الفنى لمحكمة النقض والقاضى نائب رئيس محكمة النقض - الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى.


فى بداية اللقاء أبلغ النائب العام المساعد الدائم للنيابة العامة الشعبية العليا بجمهورية الصين الشعبية التحية والسلام من القاضي رئيس المحكمة العليا بجمهورية الصين الشعبية والنائب العام بجمهورية الصين الشعبية إلى القاضى رئيس محكمة النقض وقيادات وأعضاء المحكمة.


وشهد اللقاء مباحثات حول سبل تعزيز آليات التعاون بين الجانبين فى المجال القضائى والقانونى والتأكيد على استمرار العلاقات الوطيدة بين الدولتين صرح بذلك المستشار الإعلامى لرئيس مجلس القضاء الأعلى.


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القاضى حسنى عبد اللطيف محكمة النقض النائب العام المساعد الدائم للنيابة العامة الشعبية العليا بجمهورية الصين الشعبية

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