السبت 28 سبتمبر 2024
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حوادث

حرصا علي مستقبله، مصطفي كامل يتنازل عن اتهامه لعامل بالنصب

نقيب الموسيقيين،
نقيب الموسيقيين، فيتو

تنازل  المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين عن اتهامه لعامل في واقعة النصب عليه أمام جهات التحقيقات، عن المحضر، وذلك على خلفية النصب عليه من قبل المتهم الذي يعمل بتوكيل أجهزة كهربائية.

قال مصطفى كامل نقيب الموسيقيين: إنه تنازل أمام جهات التحقيق المختصة بأكتوبر، عن بلاغه ضد الصغير المتهم بالنصب عليه، وتركيب قطع غيار غير أصلية بأجهزة كهربائية، على أنها أصلية وبها ضمان، وذلك حرصا علي مستقبله.

 

وقال نقيب الموسيقيين أن والد العامل تواصل معه بشأن القضية، حرصا على مستقبل نجله، حيث إنه يدرس في الثانوية الفنية، لافتا إلي أن أزمته ليست مع العامل، ولكن الشركة هي المتسبب الرئيسي في الواقعة.

 

استدعاء نقيب الموسيقيين لسماع أقواله 

 

استدعت نيابة أكتوبر المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، لسماع أقواله في واقعة النصب عليه، بعد الاستماع لأقوال المتهم “قاصر لم يتخطَ 17 عاما”، وتم سماع أقواله في نيابة الطفل بأكتوبر.

 

ونجحت قوات البحث الجنائي بقسم شرطة الجيزة في ضبط عامل بتوكيل أجهزة كهربائية؛ بعد ساعات من بلاغ اتهامه بالنصب على المطرب مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين.

حيث تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من المطرب مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، يتهم عاملا بتوكيل أجهزة كهربائية بالنصب عليه خلال تركيب  قطع غيار غير أصلية بأجهزة كهربائية لديه.

 

تحرر المحضر اللازم وإحالة المتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

 

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