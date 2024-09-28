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خبير أمن معلومات يكشف السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات

تطبيقات المراهنات،
تطبيقات المراهنات، فيتو

تطبيقات المراهنات، قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات: إن تطبيقات المراهنات أصبحت منتشرة، وبدأت في البداية كألعاب مقابل أموال تخيلية وليست حقيقية، وبعد ذلك يتم اقتراح تطبيقات المراهنات القائمة على القمار بشكل حقيقي.

 

جذب مواقع المراهنات للاعبين

وأضاف: أن مواقع القمار تعطي للاعب بعض الأموال في البداية بما يوازي 30 دولارًا، وتُربح اللاعب في البداية لكي تشجعه على اللعب، ومن ثم  يدخل اللاعب بصورة كبيرة في اللعب بأموال كبيرة، ويرى أنه يخسر أمواله، ويقوم بلعب بمبالغ أكبر في محاولة للتعويض.

 

الحل الأمني في مواجهة مواقع المراهنات

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه الإعلامي هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس”:  أن مواجهة التطبيقات أو مواقع المراهنات بشكل أمني ليس حلًا، خاصة وأن غلق التطبيق سيؤدي إلى الظهور بأكثر من شكل.

 

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حذف مواقع وتطبيقات المراهنات

ولفت إلى أن التصدي لتطبيقات أو مواقع المراهنات يكون بالوعي بما يحدث على المواقع من اللعب في المعتقدات، وعقد شراكات مع  مواقع التطبيقات للمطالبة بحذف مثل هذه التطبيقات.

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