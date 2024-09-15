بسبب المراهنات، لافيينا يقاضي عددا من التطبيقات بعد استخدام اسم النادي

قرر نادي لافيينا إف سي اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد عدد من التطبيقات، بسبب استخدام اسم النادي وعلامته التجارية وحقوقه الرقمية، ونشر مباريات الفريق عن طريق وسائل النقل علي كافة منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي ، دون الحصول علي إذن النادي أو الاتفاق معه.

لافيينا يقاضي عدة تطبيقات بسبب أستخدام أسم النادي

وقرر نادي لافيينا تفويض نهاد حجاج المستشار القانوني للنادي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، نحو رفع دعوي قضائية لوقف تلك التعديات وحجب تلك التطبيقات، وغلقها نهائيا لمخالفتها قانون الرياضة المصري وقانون مكافحة الجرائم وتقنية المعلومات.

وأضاف: “التنبيه علي الاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ اللازم قانونا لوقف تلك التحديات إعمالا لأحكام المادة رقم 81 من لائحة النظام لاتحاد كرة القدم والتي تنص أن الاتحاد وأعضاءه هم المالكون الأصليون للحقوق الناشئة عن البطولات من كافة الحقوق المالية، والتسجيل الصوتي والسمعي وتسجيل الراديو وحقوق البث والوسائط المتعددة، وحقوق التسويق والترويج الناشئة عن قانونى حقوق الملكية الفكرية”.

وأشار النادي في بيانه إلى أنه يهيب بوزارة الشباب والرياضة باتخاذ اللازم قانونيا لحجب تلك المواقع التي تعتمد علي المراهنات ومالها من آثار سلبية علي المجتمع، وكذلك تمثل خطرا حقيقيا علي نزاهة كرة القدم، واللعب المالي النظيف والتأثير والتلاعب في نتائج المباريات بهدف جني الأرباح عبر المراهنات في ظل التزام فيفا التزاما تاما بحماية نزاهة كرة القدم في جميع أنحاء العالم.