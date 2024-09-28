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الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 29-9-2024

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد، وقالت إنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 29 - 9 -2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 28-9-2024

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا  وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وعلى السواحل الشمالية

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   23 والعظمى 33

القاهرة: المحسوسة: 34

العاصمة الإدارية: الصغرى 22 والعظمى 33

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 34

6 أكتوبر: الصغرى 22 والعظمى 32

6 أكتوبر المحسوسة:  33

بنها: الصغرى 23 والعظمى  32

بنها المحسوسة: 33

الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 29

الاسكندرية: المحسوسة: 31

العلمين الجديدة: الصغرى 22 والعظمى 28

العلمين الجديدة: المحسوسة: 30

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 29

مطروح: المحسوسة: 31

سيوة: الصغرى 21   والعظمى 33

سيوة: المحسوسة: 34

كاترين الصغرى 14 والعظمى 29

كاترين: المحسوسة: 30

بورسعيد الصغرى 26 العظمى 30

بورسعيد: المحسوسة: 32

الزقازيق: الصغرى 22 والعظمى 33

الزقازيق: المحسوسة: 34

الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى  33

الاسماعيلية: المحسوسة:  34

السويس: الصغرى 23 والعظمى 33

السويس: المحسوسة: 34

شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 35

شرم الشيخ: المحسوسة: 37

الغردقة الصغرى 26 والعظمى 35

الغردقة: المحسوسة: 37

الفيوم: الصغرى 21 والعظمى 33

الفيوم: المحسوسة: 34

بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 33

بنى سويف: المحسوسة: 34

المنيا: الصغرى 20 والعظمى 34

المنيا: المحسوسة: 35

أسيوط الصغرى 21 والعظمى 34

اسيوط: المحسوسة: 35

سوهاج الصغرى  22 والعظمى 35

سوهاج: المحسوسة: 36

الأقصر الصغرى 24  والعظمى 38

الاقصر: المحسوسة: 39

أسوان: الصغرى 25 والعظمى 38

أسوان: المحسوسة: 39 

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