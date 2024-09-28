السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

سعر النحاس, فيتو
سعر النحاس, فيتو

يعتبر النحاس أحد المعادن الهامة، حيث يدخل فى العديد من الصناعات، مثل صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية والأواني المنزلية، كما يعد عنصرا هاما في قطاعات مثل الطاقة والنقل الأجزاء الداخلية للأجهزة الإلكترونية المختلفة، وصناعة بعض أنواع الأواني والمستلزمات المنزلية القديمة.

 

وترصد "فيتو" أسعار النحاس اليوم وفقًا لآخر تحديث.

 

سعر النحاس اليوم السبت 

وصل سعر كيلو النحاس الأصفر إلى 280 جنيها.

جاء سعر كيلو النحاس الأحمر ليصل إلى 240 جنيها.

 

جاء سعر كيلو نحاس أصفر خردة ما بين 190 لـ 210 جنيهات.

وسعر النحاس المخلوط يتراوح من 240 لـ 260 جنيها.

 

بتوجيهات من السيسي، بشرى سارة للمستثمرين في قطاع الصناعة

أعلنت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه سيتم إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك بناءً  على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقطاع الصناعي.

تخصيص الأراضي الصناعية 

وأضافت أن خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية ستكون متاحة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.

هدف بوابة مصر الرقمية الصناعية 

ولفتت إلى أن المنصة الصناعية الرقمية تهدف إلى توفير الوقت وفصل العامل بين المستثمر ومقدم الخدمة، وأنه بعد استيفاء طلب المستثمر يحصل على الرخصة خلال أسبوع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سعر النحاس اليوم السبت سعر النحاس أسعار النحاس

الأكثر قراءة

صدمة في الجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب قراري كولر وجوميز

وزير الخارجية الأسبق: تصريحات نتنياهو عن تغيير خريطة الشرق الأوسط تدفع صانع القرار المصري لهذا الأمر

كذب المنجمون، حقيقة تسبب السحر في مرض مؤمن زكريا

الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام في مصريين، أسماء وتفاصيل

خبير عسكري يكشف سر اختراق حزب الله واغتيال حسن نصر والقيادات

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

عصام كامل يكشف عن تورط مسئول كبير بوزارة التعليم في إغلاق مدرسة القادة

سكرتير شعبة الذهب السابق يتوقع ارتفاع الأسعار إلى هذه المستويات

منوعات

المزيد

أصبحت مركز اهتمام ملايين المشجعين، شرطية تخطف الأنظار في مباراة كرة قدم بالدوري الكولومبي (صور)

ضحايا الاعتداءات الجنسية في بلجيكا يطالبون البابا فرنسيس برد اعتبارهم

تنتج 1800 طن، افتتاح أول مزرعة عمودية للفراولة

ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة، ما القصة ؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28/9/2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي في كأس السوبر الإفريقي طوال تاريخه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: السحر من أشد أنواع الأذى الموجود في القرآن وقد يؤدي للمرض والموت

وكيل الأزهر: الإسلام ضرب أروع الأمثلة في توفير الرعاية لذوي الهمم

تفسير حلم خاتم الفضة في المنام وعلاقته بالحصول على الأموال الكثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية