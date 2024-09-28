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حوادث

تجديد حبس سائق بتهمة دهس شخص في مصر الجديدة

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة تجديد حبس سائق سيارة بتهمة دهس شخص، ما أسفر عن مصرعه، 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث تصادم أسفر عن متوفى بدائرة القسم.


وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير دراجة نارية قيادة (أحد الأشخاص) بأحد الطرق بدائرة القسم إصطدمت به سيارة مجهولة "ولاذت بالفرار" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (سائقين) وبمواجهتهما، قال أحدهما إنه اصطدم بقائد الدراجة النارية بسيارة "ميكروباص – بدون رخص تسيير" قيادته من الخلف مما أدى لسقوطه أرضًا، واصطدمت به السيارة الثانية عقب سقوطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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محكمة جنح مصر الجديدة قسم شرطة مصر الجديدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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