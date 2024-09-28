متحدث الزمالك: فزنا على الأهلي بضربات الحق وأحمد بلال هدفه التريند
نادي الزمالك، قال أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك: إن لاعبي الفريق كان لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز، وفزنا بضربات الحق لأنها حالفت من يستحق الفوز.
تريند أحمد بلال واستفزاز لاعبي الزمالك
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “ألحدث اليوم”: أحمد بلال كان يثير الجدل بتصريحات غريبة قبل السوبر الإفريقي لغرض التريند وجاءت بفائدة لصالح نادي الزمالك من استفزاز الفريق الأبيض لتحقيق الفوز.
حالة جماهير النادي الأهلي قبل السوبر
ولفت: "كثير من اصدقائي الأهلاوية كانت لديهم حالة من الاطمئنان المفرط وهذه حالة انعكست سلبيا على فريق الأهلي وأثرت على أدائه داخل الملعب".
عودة المنافسة بين الأهلي والزمالك
وأشار إلي أن هناك ضرورة لعودة المنافسة بين الأهلي والزمالك مجددًا الي جانب الأندية الشعبية من أجل تطور الكرة المصرية.
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