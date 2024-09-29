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شباب حول الرسول، محمد بن عبد الله بن جحش، "هاجر الهجرتين وصلى القبلتين"

محمد بن عبداللَّه
محمد بن عبداللَّه بن جحش، هاجر الهجرتين صلى القبلتين، فيتو

منذ فجر الإسلام، أحاط بـرسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، نخبةٌ من المسلمين الأوائل، في الوقت الذي آمن فيه فتيةٌ صغارُ السن بالله؛ حبًّا في النبي، وجهروا بالإسلام في شجاعة نادرة، رغم ما كان يكتنفُ البيئة المحيطة من تقديسٍ للأصنام، والأوثان، وإدمانٍ للأدران، وصمدوا بقوةٍ أمام ضغوطِ الآباءِ والأمهاتِ وعتاةِ المشركين.

تربَّوا في مدرسةِ الرسولِ، صلَّى الله عليه وآله وسلم، وحرصوا على مراقبة تصرفاته، وأنصتوا لنصائحه، وحفظوا أقواله، وفقهوا أحاديثه.

كانوا أصحابَ فكرٍ سديدٍ، فأعلنوا اتباعهم للنبي، وتمسكوا بدينهم، وبذل بعضهم روحه من أجل العقيدة، وبعضهم فاق الكبار علما وفقها وشجاعة.
 إنهم "شبابٌ حولَ الرسول".

بطلنا اليوم، فتى من أصغر الصحابة سنًّا، أبوه صحابي، وأمه صحابية.. أما هو فروى بعض الأحاديث عن رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وهاجر الهجرتين، وصلى إلى القبلتين. وأوصى به أبوه، قبل استشهاده، إلى سيدنا محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان في منزلة خاله، وطوبى لمن كان النبي، صلى الله عليه وسلم، وصيًّا عليه.

أبوه ابن عمة رسول الله

هو محمد بن عبد اللَّه بن جحش الأسديّ، (الجحش لغةً: هو الأسد).. ابن أخي زينب أم المؤمنين، وكانت أمّه فاطمة بنت أبي حبيش من الصحابيات.
أبوه عبد الله بن جحش، ابن عمة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، واحد من السابقين الأولين إلى الإسلام، قبل أن يقوم رسول الله بالدعوة في دار الأرقم.

هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة المنورة، وهو أول من سُمي بـ "أمير المؤمنين" في الإسلام، حين أمَّره، صلى الله عليه وسلم على "سرية نخلة"، وعقد له أول راية، فكان أول أمير في الإسلام، وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: "منا خير فارس في العرب"، وشهد بدرًا، واستشهد يوم أحد. ومثَّل المشركون بجثمانه فقطعوا أنفه، وأذنيه، وبقروا بطنه، فكان يقال له "المُجدَّع".

ميلاد محمد بن عبد الله

ولد محمد قبل الهجرة بخمس سنين، وقيل إنه سمع من النبيّ، صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم.
يُكنى أبا عَبْد اللَّهِ، هاجر مع أبيه وعميه إِلَى الحبشة، وعاد هاجر إِلَى المدينة مع أبيه، لَهُ صحبة ورواية، وقد ذكرنا أباه وعمه وعماته فِي هَذَا الكتاب.
قال محمد بن عبد الله بن جحش: صليت القبلتين مع رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم، فصُرِفَتْ القبلة إلى البيت، ونحن في صلاة الظهر، فاستدار رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم، فاستدرنا معه.

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عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ، وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ فَقَالَ: "يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ".

حديث.. "من تُوفي وعليه ديْن"

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ أَدْخَلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ جِبْرِيلَ يَقُولُ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ".
عن محمد بن عبد الله بن جحش، رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاعدا حيث توضع الجنائز فرفع رأسه قبل السماء ثم خفض بصره فوضع يده على جبهته، فقال: سبحان الله، سبحان الله، ما أنزل من التشديد؟ قال فعرفنا وسكتنا، حتى إذا كان الغد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: ما التشديد الذي نزل؟ قال: في الدين، والذي نفسي بيده لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل ثم عاش، ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه.

استشهاد أبيه

ولما خرج أبوه عَبْد اللَّهِ بْن جحش إِلَى غزوة "أُحد" أوصى بابنه مُحَمَّد إِلَى رَسُول اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاشترى لَهُ، صلى الله عليه وسلم، مالا (أرضا) بخيبر، وأقطعه دارا بسوق الدقيق بالمدينة.
يقولون: قُبِضَ رسول الله، صَلَّى الله عليه وسلم، ومحمد بن عبد الله بن جحش ابن خمس عشرة سنة.

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ورُوي أنّ عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، كتب أبناء المهاجرين ممّن شهد بدرا في أربعة آلاف، منهم محمد بن عبد اللَّه بن جحش، (أي حدد لهم راتبا قدره 4 آلاف درهم).
قال محمد بن عمر: وكان محمد بن عبد الله بن جحش، قد عُمِّرَ وبقي إلى أخر الزمان.

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سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم شباب حول الرسول محمد بن عبد الله بن جحش غزوة أ حد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الكاتب الصحفي محمد أبو المجد

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