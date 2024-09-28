تفاصيل زيارة وزير الشباب لمحافظة الشرقية (فيديو وصور)

زارالدكتوراشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اليوم السبت، محافظة الشرقية، حيث استقبله المهندس حازم الأشمونى محافظ الإقليم ولفيف من القيادات التنفيذية، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ولفيف من النواب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

الإحلال والتجديد بالملعب الخماسى بنادى غار حراء

بدأت الزيارة بتفقد نادى غار حراء الكائن بقرية الغار مركز الزقازيق، حيث تابع الوزير العديد من المتابعات للانشطة وتنفيذ البرامج القومية والمحلية والافتتاحات المختلفة للعديد من المشروعات بالهيئات الشبابية والرياضية، حيث تمت عملية الإحلال والتجديد بالملعب الخماسى بنادى غار حراء بتكلفة بلغت 538.561 جنيها، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والإعلامي طارق علام، وقيادات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الشرقية.

زيارة وزير الشباب والرياضة للشرقية،فيتو

وتفقد وزيرالشباب والرياضة الأكاديميات والفرق الرياضية بنادى غار حراء ،كما تفقد صالة اللياقة البدنية وقاعة الألعاب الإلكترونية ومعرض منتجات يدوية التابع للمجلس القومي المرأة فرع الشرقية.

زيارة وزير الشباب والرياضة للشرقية،فيتو1

صبحي: الوزارة تسعى دائما نحو تنفيذ الخطة الخاصة بالتطوير والصيانة والتجديد لكافة المرافق الخاصة بالهيئات الشبابية والرياضية

ومن جانبه اكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى دائما نحو تنفيذ الخطة الخاصة بالتطوير والصيانة والتجديد لكافة المرافق الخاصة بالهيئات الشبابية والرياضية فى ضوء توجيها القيادة السياسية والتى تولى اهتماما كبيرا بالخدمات المقدمة للشباب والنشء والرواد بمراكز الشباب والاندية الرياضية.

تجسيد وقفة عرابي،فيتو





كما أكد المهندس حازم الأشمونى، أن هناك تعاون دائم بين المحافظة، ووزارة الشباب والرياضة، للإرتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية،باعتبارها متنفس هام للشباب لتفريغ طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية، مشيرا إلى أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم،ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات.

وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يتفقدا تنفيذ البرامج الشبابية والمشروعات القومية الرياضية بالصالة المغطاة بالزقازيق.



تلاها جولة وزير الشباب والرياضة بالصالة المغطاة بالزقازيق والتى تفقد من خلالها معرض اندية الفتاة والمراة والذى يشكل مخرجات ورش العمل الخاصة بخطة اندية الفتاة والمرأة والذي يهدف إلي تدريب الفتيات الحرف اليدوية والعديد من المهارات التى تمكنهم من دخول سوق العمل حيث اشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالمنتجات وجودتها ووجه بالاستمرارفى تقديم العديد من التدريبات وتوسيع قاعدة الخطة المنفذه لتشمل جميع مراكز المحافظة وتقديم الخدمات المقدمة من اندية الفتاة والمراة لاكبر شريحة ممكنه كما تفقد ورشة عمل أعمال البردي التابعة لإدارة تنمية النشء والتي تضمنت مخرجات شعبة التوجية والتدريب المهني وريادة الأعمال.

تفقد الوزير معرض منتجات التابع لمكتب قادرون باختلاف بالمديرية والذى يؤهل المشاركين الى من ذوى القدرات والهمم الى تعليم الحرف اليدوية ودخول سوق العمل ودمجهم للمجتمع.

واكد الدكتوراشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ان الدولة تولى اهتماما كبيرا بذوى القدرات والهمم والتاكيد من قبل القيادة السياسية على الاهتمام بهم كما تقدم الوزارة العديد من الخدمات والبرامج لهم سعيا فى دمجهم بالمجتمع.

كما تفقد بعض المشروعات الرياضية القومية ( البطل الأوليمبى - الموهبة الحركية ) والتقي بها الوزير بلاعبي المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي والموهبة الحركية حيث أكد الوزير، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والرياضة ولا تألوا جهدًا في تقديم كامل الدعم والمساندة لهذا القطاع كماكد على أهمية ممارسة الرياضة باعتبارها تساهم في بناء أجسام وعقول الشباب وتعد إحدى الوسائل الهامه لاستغلال طاقاتهم بشكل إيجابي يعود بالنفع على المجتمع.



صبحي يفتتح الملعب الخماسي بمركز شباب ناصر بالزقازيق ويتفقد الأنشطة والبرامج الشبابية والفرق والاكاديميات الرياضية بالمركز.



وافتتح الدكتورأشرف صبحي، ملعب خماسي قانوني بمركز شباب ناصر بالزقايق بتكلفة 547.462جنيها مؤكدًا على الاهتمام بتطوير البنية التحتية بمراكز الشباب وكافة المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ورصد كافة طلبات واحتياجات المراكز من أعمال التطوير والمضى قدمًا فى تنفيذها وفق جدول زمنى محدد لخدمة أبناء مصر من النشء والشباب والمواطنين وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاهتمام البالغ بتنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج وتطوير المنشآت داخل جميع المحافظات في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مبينا أن الوزارة ماضية في التوسع في المشروعات بالمحافظات المختلفة، والتي تلقى إقبالا كبيرا من النشء والشباب.

وشهد وزير الشباب عرض فنى لشعبة الفن التعبيرى للنشء والمقدمة من فريق مركز شباب بحرى والحاصل على المركز الاول بمسابقة ( كنوز مصرية) قدم من خلالها الفريق استعراض فنى على اغنية ( سوا سوا) الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية والذى نال استحسانه والحضور.

وزير الشباب ومحافظ الشرقية يفتتحان أعمال تطوير الملعب الخماسي بمركز شباب أحمد عرابى بالزقازيق.



وافتتح الوزير أعمال التطوير والاحلال والتجديد للمعلب الخماسى بمركز شباب احمد عرابى بالزقازيق والذى تقدر بتكلفة 477.452 جنيها وأوضح وزير الشباب إننا نتواجد بشكل مكثف وفعلي في كافة محافظات الجمهورية ونسير بخطي ثابتة ومتقدمة في أعمال التطوير تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في أحقية الشباب والأسر المصرية في توفير البنية الرياضية والشبابية التي تتكفل لهم بممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية بتلك المنشات والتي يتم العمل علي تطويرها وتنميتها ليستفاد بها الشباب والأسرة المصرية.



شهد الدكتورأشرف صبحى والمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية فقرة فنية تمثل وقفة الزعيم والقائد أحمد عرابى قائد الثورة العرابية والتى جاءت فى سياق احتفالات محافظة الشرقية بعيده القومى كما تفقدا كلا من وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية الاكاديميات والفرق الرياضية بمركز الشباب ( الكاراتية - كرة القدم ) وتم التقاط الصور التذكارية مع الفرق والاكاديميات الرياضية بالمركز.



وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية يفتتحا المعلب الخماسي بنادى ههيا الرياضى



افتتح الدكتور أشرف صبحي، الملعب الخماسى بنادى ههيا الرياضي بتكلفة اجمالية 1.315.225 جنيها وأكد وزير الشباب والرياضة، على حرص الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة، بالتطوير الدائم والمستمر لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، مؤكدا ان افتتاح الملعب الخماسي بنادى ههيا، يؤكد التزام الوزارة الدائم والمستمر بعملية التطوير في جميع الهيئات الشبابية والرياضية على مستوي الجمهورية، من اجل توفير منشآت رياضية عالية الجودة للشباب. والتي تساعد في نشر ثقافة الرياضة وتحفيز الشباب على المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية.

كما تفقد معسكرات الجوالة للشباب والنشء حيث التقى سيادته بفرق الجوالة من الشباب والنشء وتم المرورعلى الخيم الكشفية والانشطة المنفذة بالنادى كما تفقد سيادته مشروع الف بنت الف حلم التابع لادارة التنمية الرياضية وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن مشروع ألف بنت ألف حلم، يأتي ضمن المشروعات القومية لاكتشاف الموهوبين والمتميزين من الفتيات في كرة القدم، بهدف زيادة مشاركة الفتيات في لعبة كرة القدم من خلال تنفيذ الأنشطة التى بدورها تساعد على زيادة شعبية وانتشار كرة القدم للفتيات علي مستوي الجمهورية ونوه "صبحي" إلى اهتمامه الشديد بالمشروع القومي لرياضة المرأة في ظل دعم القيادة السياسية بالمرأة ودورها الريادي في المجتمع فى كافة المجالات، وخاصةً المجال الرياضي، والتمهيد لتأهيل الفتيات للمشاركة والمنافسة فى قطاع البطولة.



وتفقد صالة الالعاب النزالية بالنادى والاكاديميات الرياضية الخاصة بالكاراتية كما تفقد سيادته ورشة عمل لبرنامج ( اخلاقى عنوانى) والتابع لادارة تنمية النشء والذى يهدف الى لبث روح الولاء والانتماء وتنمية الوازع الدينى والأخلاقى لدى النشء لتلاميذ المدارس والمعاهد الأزهرية بالشرقية كما تفقد ورشة عمل ضمن مبادرة طوروغير المنفذة من قبل الادارة العامة للشباب.



وزير الشباب والرياضة يتفقد المشروعات الانشائية والاستثمارية بمركز التنمية الشبابية ببلبيس.



قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية لمركز التنمية الشبابية ببلبيس في اولي جولاته التفقدية للمشروعات والأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية بالمحافظة حيث تفقد حمام السباحة والمبني الإداري ملعب كرة السلة وملاعب كرة القدم الخماسية وملعب كرة الطائرة والمعلب القانوني وصالة الألعاب النزالية.

وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يفتتحا المشروعات الاستثمارية والانشائية بنادي أولاد صقر

إفتتح الدكتور أشرف صبحي المبني الإداري لمركز اولاد صقر (انشاء جديد) والذي قدرة تكلفته 1.315.225 جنيها كما تفقد ملعب كرة اليد حيث شهدا سيادتهما تدريبات فرق كرة اليد بالنادي كما تم افتتاح الملعب الخماسي والذي تم انشائه من قبل موازنة وزارة الشباب والرياضةبتكلفة إجمالية 1.300.00 كما تفقد اكاديميات كرة القدم بالنادي والتقاط الصور التذكارية مع فرق الاكاديميات.



وفي سياق متصل وضمن الافتتاحات المدرجة ضمن جولة وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية تم افتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي بنظام حق الانتفاع بإجمالي عائد استثماري 10.57.975 جنيها بمدة 15,سنة.



وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية يفتتحان مشروعات التطوير بمركز شباب البوها المحطة بكفر صقر

افتتح وزير الشباب والرياضة مشروعات التطوير بمركز شباب البوها المحطة بكفر صقر والتي قدرت تكلفتها الإجمالية 4.600.00 جنيها حيث شملت أعمال التطوير المبني الإداري وانشاء سور للمركز وملعب خماسي والتي تفقدها سيادته ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة التطويرية لمراكز الشباب.

كما حرص علي تفقد بعض الأنشطة والبرامج المنفذة بمركز الشباب والتي تضمنت ورشة عمل برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية وندوات أندية السكان المنفذة من قبل الاداره العامة للشباب كما تم التقاط الصور التذكارية مع الشباب المشارك بالأنشطة.

وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية يفتتحا حمام السباحة النصف اوليمبي بمركز شباب أبو كبير ويشاركان باللقاء الحواري لشباب البرلمان في ختام جولتهم بالمحافظة.

وافتتح الوزير حمام سباحة النصف اوليمبي بنظام حق الانتفاع والذي يأتي ضمن المشروعات الاستثمارية بمراكز الشباب بقيمة ايجارية لمدة 12 عام والتي قدرت 19.622.130جنيها وتفقد ملعب كرة السلة، وقام فريق المركز بعمل استعراض رياضي امام الوزيروالمحافظ.

كما تفقج مشروعات أندية الفتاة والمرأة "اليوم الريفي " والذي يهدف إلي تعليم الفتيات فنون اعداد الطعام الريفي ضمن خطة أنشطة أندية الفتاة والمرأة كما تم تفقد الملعب القانوني بالمركز مرورا بالفرق والاكاديميات الرياضية كما تم المرور علي شعبة الفرق الرياضية التابعة لإدارة تنمية النشء لكرة القدم الخماسية للفتيات كما اختتم الوزيرالزيارة بالمشاركة في لقاء حواري نفذ من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني لشباب البرلمان والذي جاء بعنوان روي الشباب وتطلعات المستقبل ضمن المبادرة الؤئاسية بداية جديدة لبناء الانسان المصري تناولت عدة نقاشات تهم الشباب ومجهودات الدولة نحو التنمية المستدامة.

واشاد وزير الرياضة بالطفرة الإنشائية المتواجدة بالمركز وعلى عملهم المتميز فى تطوير المركز، بالاضافة الى تنوع الخدمات الاجتماعية التى يقدمها مركز شباب ابو كبير للأعضاء.

وأشارالوزير،إلى أن الوزارة تولى اهتمام كبير بملف تطوير البنية الرياضية بجميع أندية مصر في جميع المحافظات، موضحا أن البنية الرياضية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تطورت بشكل كبير وملموس ادى الى تنظيم مصر للعديد من البطولات على المستوي الدولى والقاري.

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